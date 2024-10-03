😖 «Мы два паса не можем связать без Тони». Кажется, «Реал» умирает без Крооса. Его значимость оказалась слишком велика

«Реал Мадрид» силен, но не безупречен.

У королевского клуба настоящий кризис игры в центре поля, из-за чего уже два матча подряд закончились без побед. Фанаты считают, что проблема в игровой мысли и контроле мяча. Причина - отсутствие Тони Крооса.

И это разумно. Все-таки не у каждого клуба был футболист, отдавший больше 34 тысяч передач с точностью 94%.

Немец создал 974 голевых момента, но лучше об этом не вспоминать. А мадридцы уже ностальгируют.

💭 «Похоже, Тони Крооса недооценили даже фанаты «Реала».

💭 «90% движения мяча «Реала» было на плечах Крооса. В одиночку. Мы принимали это как должное».

💭 «Когда Кроос ушел, часть мадридского «Реала» ушла с ним!»

💭 «Тони Кроос просто подарил этим парням карьеру».

💭 «У фанатов «Мадрида» шизофрения. Чуть что - мы никто без Крооса. Ваша защита либо хороша, либо плоха. И дело здесь не в Тони».

💭 «Мы же два паса не можем связать без Тони».

Как быть?