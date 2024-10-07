«Я авторитарный человек». Что мы не знаем о скандальной маме Рабьо

Что мы знаем о маме Адриена Рабьо?

Говорят, летом из-за нее не состоялся переход в «Атлетико». Агент Бруно Сатино рассказывал, что Вероник взялась объяснять спортивному директору, на какой позиции должен играть ее сын.

Все лето медиа пуляли инсайдами о будущем француза. Писали об интересе топ-клубов («Реал», «Барса», «Бавария», «Ливерпуль», «МЮ», «Челси», «Милан»). Плюс Турция и Саудовская Аравия. Рабьо якобы требовал 10 миллионов евро в год, подписной бонус и комиссионные для мамы-агента. И хотел остаться в топ-лигах.

Итог: Рабьо в «Марселе» на контракте с зарплатой 4 миллиона. В этом Сатин тоже винит Вероник: будь агентом Рабьо профи, тот бы играл в одном из десяти лучших клубов Европы.

Так какая мама Рабьо? Не знающая авторитетов, авторитарная, жадная, некомпетентная? Или просто сильная женщина, желающая лучшего для сына? Как она вообще ведет переговоры? Вероник реально настолько подмяла самостоятельность сына, что о всех решениях пишут как о ее воле?

Первые переговоры мама Рабьо провела с «Ман Сити». После контракта с «ПСЖ» она посвятила себя сыну

В шесть лет Рабьо сказал маме, что хочет стать профессиональным футболистом (как раз тогда начал заниматься в академии клуба «Кретей»). В девять – поделился мечтой играть за сборную Франции.

«Все тренеры говорили, что у него есть дар, но только с появлением «ПСЖ» все стало серьезно. Ко мне обращались агенты и посредники, но первые переговоры по Адриену я провела с «Манчестер Сити», – рассказывала Вероник в интервью SportWeek.

Когда Рабьо было 13, на него вышел «Ман Сити». Парня звали в Англию. И Вероник дала добро. Семье нашли жилье, а маме помогали оплачивать аренду, счета и даже нашли машину. Адриен с братом посещал католическую среднюю школу Святого Джеймса в Чидле (15 минут езды от Манчестера). Рабьо радовался и быстро выучил английский, впечатлив людей в клубе.

Вроде все складывалось хорошо, но, как пишет The Guardian, семья Рабьо «уехала, не сказав ни слова». Адриен спустя много лет говорил, что в «Ман Сити» не выполнили договоренности, поэтому мама увезла его во Францию. Есть версия, по которой Вероник запрашивала что-то, чего «Ман Сити» ну никак не мог выполнить.

На Рабьо отъезд из Манчестера не сильно отразился. В 17 лет он подписал первый контракт – с «ПСЖ». Тут-то Вероник бросила работу и полностью посвятила себя карьере сына.

Любит ходить на тренировки сына и общаться с тренерами. Из-за этого сорвался трансфер в «Рому»

«Мама следовала за мной повсюду с самого детства: в Англию и на юг Франции. У нее важное место в моей жизни», – говорил Рабьо. С шести лет Вероник стабильно ходит на тренировки и общается со специалистами, которые работают с сыном. И плевать, что Адриен уже сам взрослый, играющий на топ-уровне.

В тренировочном центре «ПСЖ» до сих пор хорошо помнят «мадам Рабьо» или просто «Вероник». «Мы регулярно виделись с ней, – рассказывал France Football бывший тренер молодежного состава «ПСЖ». – Часто разговаривали. Она задавала много вопросов. Она никогда не беспокоила меня. Наоборот, была одной из тех, кто приходил на все матчи и интересовался, чем занимается ее сын. Не все родители так поступали».

Летом 2012-го Карло Анчелотти взял Рабьо на предсезонный сбор «ПСЖ» в Катар, но оказалось, что Вероник тоже хочет поехать. Когда клуб отказал ей, она пошла жаловаться прямо к Анчелотти. «Она рассмешила меня, потому что я встретил ее прямо у кабинета Карло. Карло многих пугает, но она была настроена воинственно и ничего не боялась», – вспоминал работник «ПСЖ» Мартин Мулен.

Рабьо поехал в Катар без мамы, а на вторую половину сезона-2012/13 его отправили в аренду в «Тулузу». Вероник поехала с ним и в первый же день смутила главного тренера Алена Казанову странной просьбой.

«У меня никогда не было проблем с Рабьо, но возникла одна с его матерью. Она хотела посещать все тренировки первой команды. Я не хотел, чтобы Адриен чувствовал неловкость, видя свою мать на кромке поля, поэтому отказал», – рассказал Казанова.

В 2014-м из-за мамы сорвался трансфер в «Рому». Римляне все согласовали с «ПСЖ», последний штрих – беседа спортивного директора «Ромы» Вальтера Сабатини с Вероник. Но мама Рабьо взбесила босса одним вопросом. Она захотела пообщаться с главным тренером Руди Гарсией. Сабатини разозлился и ушел. «Если дать маме возможность пообщаться с тренером один на один, то через время найдешь ее в раздевалке», – негодовал Вальтер.

Вероник удавалось пробираться даже на закрытые тренировки сборной. Позиция у женщины простая: «Я бы никогда не доверила воспитание сына незнакомым людям в тренировочном центре. У меня всегда было очень четкое представление, как воспитывать детей, какие ценности передавать им».

Для Рабьо это не проблема. «Не вижу ничего плохого в присутствии родителей. Думаю, клубу приятно знать, что за его игроком следят не посторонние люди или агенты, у которых совсем другие приоритеты. Я бы поступил со своими детьми точно так же».

Вообще, на тренировки ходила не только мама Рабьо. По словам Вероник, на занятиях «ПСЖ» она встречала и других родственников футболистов, например, брата Верратти. Неназванный экс-тренер парижан подтверждал: на тренировках нередко присутствовали родственники, друзья и агенты.

«Не думаю, что отец Месси когда-либо подвергался критике за заботу о сыне. Не критиковали и Неймара в Бразилии. Это проблема французских медиа», – говорила Вероник.

Маме Рабьо плевать на авторитеты: доводила Аль-Хелайфи, кричала на Блана, называла лжецом босса французского футбола

«Вероник наплевать на то, сколько человек перед ней. Она со всеми разговаривает одинаково. Ноэль ле Гре или Нассер Аль-Хелайфи – для нее это все одно и то же. Нет ничего важнее судьбы ее сына. Ее не впечатляют авторитеты, и она не боится хлопать дверьми. Если она вам нравится – отлично, если не нравится – ей все равно. Она просто берется за дело», – говорил France Football близкий друг семьи Рабьо.

Вот пример из 2014-го. Лоран Блан перевел Рабьо в резерв, Вероник это не оценила. Женщина дождалась тренера на парковке и накричала на него. Пришлось вызвать охрану, чтобы избежать потасовки.

Масштабы фигуры босса «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи маму Рабьо тоже не смущали. France Football пишет, что во время ужина в одном из парижских дворцов при обсуждении контракта Нассер ушел из-за стола, устав от постоянных придирок. Все закончилось войной. В 2019-м Вероник отклонила сразу четыре предложения и отказалась подписывать новый контракт. Рабьо полгода не играл и ушел бесплатно в «Ювентус».

В 2020-м мама Рабьо публично назвала босса Федерации футбола Франции Ноэля ле Гре лжецом, опровергнув, что тот предлагал встречу ее сыну. В медиа тогда писали, что Адриен обиделся на Дешама за невызов на ЧМ-2018. И не хочет выступать за сборную.

Мама Рабьо – жесткий и прямой переговорщик

Больше всего в работе агентом маме Рабьо нравятся переговоры. В процессе обсуждений она никогда не говорит «мой сын», а называет его по имени.

«Вести переговоры – нечто естественное для меня. И я получаю от них удовольствие. Возможно, те, кто имел со мной дело в самом начале, не ожидали, что я буду жесткой. Я не вписываюсь в шаблоны. Я человек прямолинейный, если я говорю что-то, то так оно и есть, и я могу прервать переговоры, если не чувствую перед собой такой же откровенности. В целом, конечно, с таким талантливым игроком, как Адриен, легче решать вопросы. Куда сложнее найти клуб для игроков средней руки.

Но это работа, и я ею увлечена. Благодаря работе я испытала прекрасные эмоции на стадионах и познакомилась с интересными людьми. Такими, как Адриано Галлиани, который хотел заполучить Адриена в «Милан» в 2014 году», – говорила Вероник год назад SportWeek.

По словам Рабьо, если у него нет конкретных пожеланий, он полагается на маму и ее манеру ведения переговоров. Деловых встреч у них нет. Новый контракт могут обсудить за столом во время ужина.

Рабьо живет с мамой и братьями

Мама всегда ездит за сыном. И живут они вместе. Два брата тоже с ними. «Мы дружная семья, дом большой, хорошо распределен, у каждого есть личное пространство», – объясняла женщина. Иногда Вероник отъезжает по делам, в Париже у нее есть дом (летом его ограбили).

«Я не разделяю роль матери и советника. Мы живем вместе и всегда жили вместе. Мы полностью доверяем друг другу, у нас одинаковый характер. И просто отличные отношения», – говорила Вероник в прошлом году.

У мамы роль не только агента. Она заботится о комфорте Андриена, его поездках, переездах и повседневных передвижениях. Полный отдых у Вероник, только когда Рабьо уезжает в расположение сборной. Советы мама дает не только о футболе, а и о жизни.

А еще в 2017-м Адриен рассказывал, что его зарплатой распоряжается мама. Возможно, с тех пор что-то изменилось.

Вероник считает себя авторитарной и просит сына не позировать без футболки

Мама Рабьо отрицает, что ее сын «маленький мальчик, который держится за юбку». Иначе как бы он адаптировался в мужском коллективе и играл на высоком уровне?

«Я авторитарный человек, это правда, дети меня за это часто критиковали. Но не такая как пишут в медиа. Откуда взялся этот негативный образ? Думаю, это связано с недостатком общения с журналистами», – рассуждает женщина.

Как все на самом деле, версии расходятся. Журналист издания Le Parisien Доминик Северак так описывал профессиональные отношения Вероник и Рабьо: «Она участвует во всех его решениях и навязывает их Адриену. Она полностью контролирует его».

Человек, близкий к семье, говорил France Football, что все решения принимаются совместно. Каждый высказывает свою позицию. «У Адриена тоже есть характер. Бывают настоящие вспышки. После конфликта с матерью в Париже он ушел из дома и ночевал у своего друга», – делится источник.

По словам Вероник, сын всегда поступает по-своему, если их позиции не сходятся. Например, мама много лет просит Адриена не позировать без футболки в соцсетях, объясняя это заботой об имидже. Но, судя по соцсетям, Рабьо и правда не всегда слушается маму.

Мама Рабьо закрытый, избирательный и недоверчивый человек

Вероник Рабьо нравится философия французской певицы Милен Фармер. Несмотря на огромную популярность, Фармер почти не дает интервью, не имеет официального фан-клуба, не поддерживает неофициальные фан-клубы и не сидит в соцсетях.

Мама Рабьо тоже редко общается с журналистами. И почти никого не подпускает близко к семье. Круг близких людей очень узкий. Особенно она никогда не хотела видеть в нем профессиональных агентов.

«Она не гордится своим имиджем, но у нее нет фильтра в отношениях с людьми. Ни с кем. Она избегает света софитов, медиа, микрофонов и фотографий и почти систематически отказывается от просьб об интервью», – говорил France Football близкий к семье человек. Сама Вероник отказалась давать интервью FF.

По словам источника, мама Рабьо подозрительно относится к медиа. Она эмоциональна и избирательна. «Если что-то не получается или если ее предают, она немедленно обрывает контакты», – отмечает собеседник.

Другой человек замечает такую черту у Вероник: ей кажется, что все настроены против нее. Отсюда такое воинственное поведение и избегание журналистов. Не исключено, что таким поведением мама пытается стянуть на себя негатив, чтобы защитить сына.

Вероник одна тащила семью. Мужа парализовало

Мама Рабьо – человек непростой судьбы. Чтобы понять, почему она такой стала, нужно понять, через что она прошла.

В 2007-м, когда Адриену было 12 лет, его папа Мишель перенес инсульт и остался парализован. Мог только двигать веками. Вероник пришлось тащить на себе всю семью: мужа и троих детей. В какой-то момент денег катастрофически не хватало и семью приютила религиозная община.

«Вы должны понять, что у нее за плечами. Она в одиночку вырастила троих мальчиков с мужем-инвалидом. Вероник очень страдала. Она стоит на своем. Да, Вероник перегибает палку, но она вырастила своих мальчиков и возила сына на футбол, где бы он ни был, даже если на улице минус пять градусов и шел снег. И она честная женщина.

Вероник непримирима. Она не примадонна. Она возвращает деньги людям, которые помогли ей раньше. Да, она шумная. Но она через много прошла. Вероник не плохой человек. И она всегда будет защищать своего сына до смерти», – говорил источник, хорошо знающий семью.

Мама Рабьо отзывчивая и не считает денег на добро. После сюжета на ТВ пожертвовала 12 тысяч евро экс-футболисту

Близкие описывают Вероник доброй и отзывчивой. «Каждый раз, когда я просил у нее футболку для какой-либо организации, я получал ее через минуту», – рассказывал FF друг семьи. Он же говорит, что Вероник не жалеет денег. Она жертвует церкви, однажды организовала ужин для 200 человек на собрании ассоциации игроков «ПСЖ» Les Titis Parisiens.

Вероник регулярно помогает «Альфорвилю» – клубу, за который ее сын выступал в детстве. Как-то она выписала чек на 100 тысяч евро. И неоднократно оплачивала тренировки и прогулки детей. «Без нее нас бы, наверное, не было», – говорил директор клуба.

Летом 2018-го Вероник отдала 12 тысяч евро обанкротившемуся бывшему бельгийскому игроку Жан-Марку Босману, увидев репортаж о нем по телевизору.

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Главное, что у Рабьо нет планов менять агента.

«Мама всегда справлялась с поставленными задачами, несмотря на то, что вначале ничего не знала о футболе. Она смогла приспособиться к обстоятельствам и защитить мои интересы наилучшим образом, окружив себя способными людьми. До сих пор моя карьера складывалась вполне удачно. Если бы она меня не устраивала, я бы взял кого-то другого».

Карьерой Мбаппе рулит мама. Давала 200 евро в месяц, когда он зарабатывал полмиллиона

Фото: AFP /FRANCK FIFE