📹Месси вновь положил со штрафного и принес «Майами» победу в регулярке. Вот кому еще забивал со стандартов Лео

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси продолжал коллекционировать трофеи. Этой ночью он вместе со своей командой обыграл «Коламбус» − 3:2. Аргентинец сделал дубль, а победный мяч на счету Луиса Суареса.

Эта победа позволила «Интер Майами» досрочно выиграл регулярный чемпионат МЛС. В прошлом году команда была лишь четырнадцатой. В шестнадцати матчах турнира этого сезона Месси сделал 17+10 по «гол + пас».

Второй мяч Лионель забил прямым ударом со штрафного. Этот гол стал 66-м со стандарта в карьере.

Вот как выглядит раскладка по командам, которые пострадали таким образом от великолепной ноги Месси.

50 голов со штрафных Лионель Месси забил за «Барселону», одиннадцать − за сборную Аргентины, три за «Интер Майами» и два за «ПСЖ».