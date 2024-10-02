Эндрик впервые вышел в старте «Мадрида» и побил рекорд легенды «сливочных». Достижение держалось почти 30 лет

Килиан Мбаппе после травмы попал в заявку «Мадрида» на матч с «Лиллем» в Лиге чемпионов, но француз остался вне стартового состава.

Зато за «сливочных» с первых минут играет Эндрик. Юноша впервые появился в стартовом составе «королевского клуба» – и сразу в Лиге чемпионов!

Эндрик вышел на матч против «Лилля» в возрасте 18 лет и 73 дней. Бразилец стал самым молодым футболистом, который когда-либо появлялся в стартовом составе «Мадрида» в Лиге чемпионов. Юноша побил рекорд Рауля – достижение держалось почти 30 лет.

Испанец впервые вышел в старте «сливочных» на матч Лиги чемпионов 13 сентября 1995 года, тогда «Мадрид» уступил «Аяксу» со счетом 0:1. Раулю в тот момент было 18 лет и 78 дней – он был на пять дней старше Эндрика.

Сумеет ли Эндрик забить в памятном для себя матче?

📸 Эндрик снова сделал это: шарахнул с 25 метров, хотя слева был один Беллингем. А через 5 минут «Атлетико» сравнял

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Эндрик стал самым молодым автором гола «Мадрида» в ЛЧ. Вот кого он обошел