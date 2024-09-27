Жена Эндрика покорила Париж 😍 , пока футболист убеждал болельщиков «Мадрида» на поле

Пока Эндрик пытался отличиться в матче с «Алавесом» и готовился к предстоящему мадридскому дерби, его очаровательная супруга Габриэле Миранда покоряла мир моды.

Девушка отправилась в Париж, где стала гостьей Louis Vuitton. Габриэле поделилась впечатлениями и красивыми кадрами из поездки в Инстаграме.

Жена Эндрика стремительно набирает популярность в социальных сетях, в инстаграме у нее уже 1,2 млн подписчиков. Неудивительно, что такой бренд, как Louis Vuitton хочет видеть Габриэле в числе своих инфлюенсеров.