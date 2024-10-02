Запасной вратарь в полузащите – из-за короткой скамейки. «Бордо» не хватает игроков

Приключения в Кубке Франции.

«Бордо» генерирует веселье даже в низших лигах. Теперь выпустили вратаря в центр поля в матче Кубка Франции против «Седр Осеан» (5:0) – потому что больше некого.

Других запасных не осталось, пришлось звать вратаря. Выручил воспитанник

Разгром «Седра Осеана» в Кубке Франции стал интереснее в самой концовке.

Полузащитник Эмерик Депюссе травмировался, но замены просто не было – начинали с пятью запасными, четверо к тому моменту уже были на поле. Остался только 25-летний вратарь Овер Манданда.

Да-да, это брат того самого Стива Манданда – разница 14 лет. Овер вырос в «Бордо» и в основном катался по французским низам. В родной клуб вернулся совсем недавно, в августе.

У тренера Брюно Ирля не оставалось другого выбора – на 90-й минуте Депюссе заменил именно Манданда-младший. Оцените антураж!

У «Бордо» первая победа в сезоне, и сразу в заголовки – но не только из-за результата.

Здесь зажигает Энди Кэрролл – он играет за минималку и вонзил дубль в дебюте

Шикарно стартовал .

Ради «Бордо» англичанин покинул «Амьен» из Лиги 2, где выступал с сентября 2023-го.

Англичанин адаптировался максимально быстро. 18 сентября – разорвал контракт с «Амьеном». 21 сентября – в первом же матче дублем спас ничью с «Вольтижер Шатобриан» (2:2). Включился при счете 0:2: сначала внес в падении после отскока. А в самой концовке эффектно забил головой после углового в девятку.

Краткое резюме намерения англичанина в новом клубе после первого матча: «Хочу попытаться сотворить здесь историю».

Через пару дней высказался подробнее в интервью RMC Sport: «Это отличный проект. К сожалению, клуб спустился вниз на несколько дивизионов, но он остается большим клубом, мы постараемся вернуть его на то место, которое он заслуживает.

Мне понравилась жизнь во Франции, и подвернулась эта возможность. Это великий клуб с чудесными фанатами. Тренировочные поля находятся на выдающемся уровне, и мне хотелось стать частью этой истории.

Знаете, я просто люблю играть в футбол, и у меня появилась возможность поиграть за большой французский клуб. В конечном счете не так важно, в каком дивизионе ты играешь. Я люблю футбол и приехал именно за этим. Надеюсь, мы достигнем наших целей на сезон».

Для англичанина не проблема даже зарплата в 3,5 тысячи евро: «Честно говоря, то, что я играю за «Бордо», даже стоит мне денег. Но я просто счастлив, что играю в футбол. Хочу быть частью истории клуба, и дело, если честно, не в деньгах. В моей карьере деньги никогда не были главным».

Фото: girondins.com /Anne Lacaud