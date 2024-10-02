Запасной вратарь в полузащите – из-за короткой скамейки. «Бордо» не хватает игроков
Приключения в Кубке Франции.
«Бордо» генерирует веселье даже в низших лигах. Теперь выпустили вратаря в центр поля в матче Кубка Франции против «Седр Осеан» (5:0) – потому что больше некого.
Других запасных не осталось, пришлось звать вратаря. Выручил воспитанник
Разгром «Седра Осеана» в Кубке Франции стал интереснее в самой концовке.
Полузащитник Эмерик Депюссе травмировался, но замены просто не было – начинали с пятью запасными, четверо к тому моменту уже были на поле. Остался только 25-летний вратарь Овер Манданда.
Да-да, это брат того самого Стива Манданда – разница 14 лет. Овер вырос в «Бордо» и в основном катался по французским низам. В родной клуб вернулся совсем недавно, в августе.
У тренера Брюно Ирля не оставалось другого выбора – на 90-й минуте Депюссе заменил именно Манданда-младший. Оцените антураж!
У «Бордо» первая победа в сезоне, и сразу в заголовки – но не только из-за результата.
Здесь зажигает Энди Кэрролл – он играет за минималку и вонзил дубль в дебюте
Шикарно стартовал.
Ради «Бордо» англичанин покинул «Амьен» из Лиги 2, где выступал с сентября 2023-го.
Англичанин адаптировался максимально быстро. 18 сентября – разорвал контракт с «Амьеном». 21 сентября – в первом же матче дублем спас ничью с «Вольтижер Шатобриан» (2:2). Включился при счете 0:2: сначала внес в падении после отскока. А в самой концовке эффектно забил головой после углового в девятку.
Краткое резюме намерения англичанина в новом клубе после первого матча: «Хочу попытаться сотворить здесь историю».
Через пару дней высказался подробнее в интервью RMC Sport: «Это отличный проект. К сожалению, клуб спустился вниз на несколько дивизионов, но он остается большим клубом, мы постараемся вернуть его на то место, которое он заслуживает.
Мне понравилась жизнь во Франции, и подвернулась эта возможность. Это великий клуб с чудесными фанатами. Тренировочные поля находятся на выдающемся уровне, и мне хотелось стать частью этой истории.
Знаете, я просто люблю играть в футбол, и у меня появилась возможность поиграть за большой французский клуб. В конечном счете не так важно, в каком дивизионе ты играешь. Я люблю футбол и приехал именно за этим. Надеюсь, мы достигнем наших целей на сезон».
Для англичанина не проблема даже зарплата в 3,5 тысячи евро: «Честно говоря, то, что я играю за «Бордо», даже стоит мне денег. Но я просто счастлив, что играю в футбол. Хочу быть частью истории клуба, и дело, если честно, не в деньгах. В моей карьере деньги никогда не были главным».
Фото: girondins.com/Anne Lacaud
Инфоповодов дают - мама не горюй.
Им бы рилсы и сторис снимать - бюджет был бы с рекламы на уровне топов Лиги 1