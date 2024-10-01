🙏🇷🇺 «Они смеются над русским, а потом выпускают этого бездарного итальянца». Фанаты «ПСЖ» передумали – молят вернуть Сафонова после цирка Доннаруммы 😞🇮🇹

Джанлуиджи Доннарумма восстановился в самый «удачный» момент, лишив Матвея Сафонова первого топ-матча в «ПСЖ». Но... возможно, что ненадолго.

А виной тому сам итальянец, откровенно накосячивший в матче с «Арсеналом».

Так «канониры» открыли счет.

Абсолютно не успевает.

Вот итог.

А вот и свежие комментарии французских фанатов.

💭 «Да уж. А с Сафоновым все было не так уж и плохо».

💭 «Ублюдок Доннарумма! Верните Сафонова!»

💭 «Я на 1000% уверен, что если бы там был Сафонов, то мы бы никогда не пропустили такой гол!!! Доннарумма – отстой. Он постоянно лажает в воздухе».

💭 «Сафонов бы так хреново не вышел».

💭 «Они смеются над русским, а потом выпускают этого бездарного итальянца».

💭 «Почему Сафонов не играет?»

💭 «Уберите зеленого гиганта и верните Сафонова!»

💭 «Привет всем, кто критиковал Сафонова».

А потом Доннарумме забили отсюда...

Мяч никого не коснулся.

Ваш вердикт?

😡 «Коктейль Молотова за €20 млн». Фанаты «ПСЖ» в ужасе от игры Сафонова