🙏🇷🇺 «Они смеются над русским, а потом выпускают этого бездарного итальянца». Фанаты «ПСЖ» передумали – молят вернуть Сафонова после цирка Доннаруммы 😞🇮🇹
Джанлуиджи Доннарумма восстановился в самый «удачный» момент, лишив Матвея Сафонова первого топ-матча в «ПСЖ». Но... возможно, что ненадолго.
А виной тому сам итальянец, откровенно накосячивший в матче с «Арсеналом».
Так «канониры» открыли счет.
Абсолютно не успевает.
Вот итог.
А вот и свежие комментарии французских фанатов.
💭 «Да уж. А с Сафоновым все было не так уж и плохо».
💭 «Ублюдок Доннарумма! Верните Сафонова!»
💭 «Я на 1000% уверен, что если бы там был Сафонов, то мы бы никогда не пропустили такой гол!!! Доннарумма – отстой. Он постоянно лажает в воздухе».
💭 «Сафонов бы так хреново не вышел».
💭 «Они смеются над русским, а потом выпускают этого бездарного итальянца».
💭 «Почему Сафонов не играет?»
💭 «Уберите зеленого гиганта и верните Сафонова!»
💭 «Привет всем, кто критиковал Сафонова».
А потом Доннарумме забили отсюда...
Мяч никого не коснулся.
Ваш вердикт?
😡 «Коктейль Молотова за €20 млн». Фанаты «ПСЖ» в ужасе от игры Сафонова