😡 «Коктейль Молотова за €20 млн». Фанаты «ПСЖ» в ужасе от игры Сафонова

Матвей Сафонов отыграл уже три официальных матча за «ПСЖ». И поскольку трезво оценивать его игру еще сложно, мы этого делать не будем. В отличии от многих французских фанатов.

Статистика очень хороша: всего 2 пропущенных гола в 3 матчах. Но отметим, что один из них - пенальти, к которому Матвей не причастен.

Но у болельщиков парижан есть претензии.

💭 «Сафонов не настоящий вратарь. Он бесполезен на выходах, слаб ногами, плох на линии.

Как вы можете поверить, что этот трансфер - спортивный показатель, а не прихоть какого-то агента?»

💭 «Сафонов - дерьмовый игрок. Он не может даже нормально отдать пас, чтобы мяч не оказался у игроков «Ренна».

💭 «Я еще не определился в этом вопросе, но дебют Сафонова в «ПСЖ» далеко не оправдал его сумасшедший трансфер. Теперь он еще более загадочный. Тем более, что на скамейке запасных сидит Тенас, который отлично играет ногами».

💭 «Сафонов - коктейль Молотова за €20 млн».

💭 «Сафонов катастрофически плохо начинает атаки. Почему мы потратили на него €20 млн, когда дебют Тенаса был очень многообещающим?»

Но это не однобокое мнение.

💭 «Почему я вижу, как люди смеются над игрой Сафонова? Он был хорош. Просто разок неудачно сыграл на выходе».

💭 «Грубо говоря, он пропустил один мяч за три игры. Вы чего?