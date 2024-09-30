АПЛ хочет закрывать летнее окно до старта сезона. Но клубы станут еще уязвимее для Саудовской Аравии

Надеются, что хотя бы Европа поддержит.

Клубы АПЛ предварительно договорились, что со следующего сезона летнее трансферное окно будет закрываться до старта чемпионата. The Times пишет, что дедлайн сдвинется на две недели – к 15 августа. В Англии надеются, что их примеру последуют и другие топ-лиги.

АПЛ уже делала такое, но вернулась назад из-за остальных топ-лиг. Теперь хотят откатиться со всеми

В 2018 году Премьер-лига закрыла летнее трансферное окно 9 августа. Однако очень быстро стало понятно, что клубы АПЛ оказались в уязвимом положении. Так как в остальной Европе регистрация новичков разрешалась до конца лета, английские команды на старте сезона теряли игроков и не могли их никем заменить.

«Когда это обсуждали, я не был согласен, но тогда решили, что так будет лучше для клубов. Думаю, теперь люди осознают, что это была большая ошибка, – возмущался на тот момент тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино . – Надеюсь, в следующем сезоне мы это исправим. Мы должны вернуться к тому, как проводят сделки в Европе, потому что это важно для успеха в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Я не могу быть доволен, что в последние три или четыре недели лета европейские клубы могут ослабить мою команду».

Уже через полтора года клубы АПЛ все откатили обратно: проголосовали за то, чтобы вернуться к прежним срокам окна с дедлайном в конце августа.

И вот теперь новая попытка сдвинуть финиш окна к началу сезона. Но на этот раз англичане хотят заручиться поддержкой остальных топ-лиг. Сообщается, что руководство Ассоциации европейских клубов выступает за введение таких изменений: чтобы к инициативе клубов АПЛ присоединились Ла Лига, Серия А, Бундеслига и Лига 1.

Там такие настроения тоже присутствуют. Недавно нынешний дедлайн раскритиковал тренер «Наполи» Антонио Конте : «Абсурдная ситуация. Нам приходится тренировать футболистов, которые собираются уйти, и ждать игроков, с которыми мы никогда не работали. Да еще и не знать, в каком состоянии они будут, когда придут.

Футбол постоянно развивается, но должен быть кто-то, кто займется этим нелепым правилом, которое вредит всем тренерам и клубам. К третьему туру на скамейке запасных не было ни одного полузащитника, так как вчера Яккарино и Сако ушли в аренду. Нам пришлось молиться, чтобы ничего не случилось с Лоботкой и Замбо-Ангисса. Надеюсь, в будущем все может измениться, поскольку все готовы менять форматы и правила».

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Появилась новая угроза – Саудовская Аравия

В 2018-м препятствием для АПЛ стали другие лиги Европы, но теперь на рынке новый большой игрок. У саудовцев и так окно закрывается на несколько дней позже топ-5 лиг: и они этим пользуются, в 2024-м долго выжидали и массово закупились именно в последнюю неделю .

А в случае сдвига европейских окон назад, у саудовцев появится еще больше времени, чтобы переманить условного Мо Салаха уже после старта сезона. Только теперь у «Ливерпуля» даже не будет возможности его заменить.

«В 2018 году наши клубы почувствовали, что потеряли позиции и возможности. Эта угроза осталась, но она переместилась на Восток, – отмечает The Times. – Саудовская Аравия не закроется для бизнеса только потому, что это сделала Европа. Она увидит преимущество».

Непростая дилемма.

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Фото: Gettyimages.ru /Francesco Pecoraro, Catherine Ivill