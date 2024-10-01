Слуцкий получил 0:3 в ЛЧ – первый разгром его «Шанхая». Команда изнывает от нагрузки

Все силы на чемпионскую гонку?

«Шанхай Шеньхуа» неожиданно разгромлен – 0:3 в Малайзии. Местный «Дарул Такзим» разнес команду Леонида Слуцкого во втором туре азиатской Лиги чемпионов.

У «Шанхая» третий матч за семь дней: два из них проиграли

«Дарул Такзим» повел 2:0 уже на 26-й минуте, а итоговый счет зажег к 80-й. По ударам тоже полная доминация хозяев – 15:4, «Шанхай» ни разу не попал в створ.

При этом Леонид Слуцкий выставил основной состав. Вышли все лидеры, которые на днях одержали в чемпионате важнейшую победу, играя больше 70 минут вдесятером .

Похоже, такая нагрузка и повлияла на результаты «Шанхая». За последние семь дней команда сыграла три матча: сначала проиграли полуфинал Кубка Китая «Шанхай Порту» (2:3), затем в чемпионате удержали победу в меньшинстве (1:0), а теперь еще и этот выезд в ЛЧ. Явно изывают от такого графика.

А ведь в чемпионате у «Шеньхуа» нет права на ошибку: осталось три тура, нужно выигрывать самим и верить в потерю очков «Порта» (кстати, посмотрим на Спортсе’’ в прямом эфире главный шанс – матч «Порта» против «Чэнду» с третьего места). Просто напомним, что до прихода Слуцкого «Шанхай» был далек от борьбы за медали, так что такой темп для команды непривычен.

Теперь у Слуцкого за время работы в Китае 27 побед, четыре ничьих и три поражения. То есть два из трех – как раз на этом убийственном отрезке.

«Дарул Такзим» – доминатор малазийского футбола. Не отдает титул уже 10 лет подряд

Футбол Малайзии не на слуху, но «Дарул Такзим» – очень крепкий соперник. Клуб базируется в столице штата Джохор и принадлежит наследному принцу султаната Тунку Исмаилу Идрису.

В 2014-м «Дарул Такзим» впервые взял чемпионство – и с тех пор никому не отдает. Для сравнения: ранее команды в Малайзии брали максимум два титула. В 2015-м «Дарул» стал первым клубом Юго-Восточной Азии, который выиграл Кубок АФК (аналог Лиги Европы).

После 11 туров нынешнего чемпионата «Дарул» вновь уверенно лидирует: третья команда набрала почти в два раза меньше очков, вторая отстает на шесть.

А в прошлом туре ЛЧ «Дарул Такзим» увез ничью из Шанхая – 2:2 с «Портом» Оскара, действующим чемпионом Китая и главным соперником Слуцкого.

«Шеньхуа» идет в ЛЧ пятым. Пока в зоне плей-офф

Напомним, с этого сезона изменился формат и азиатской ЛЧ . Там теперь тоже общая таблица вместо групп. Правда, их две: Запад и Восток отдельно – слишком уж большие расстояния.

Как и в Европе, у всех по восемь соперников: четыре матча дома, четыре в гостях, но с разными командами. «Шеньхуа» достались все японские и корейские клубы (по три), а также выезды в Малайзию и Австралию.

Вот все участники турнира в этом сезоне.

Команда Слуцкого после двух туров идет на Востоке пятой : за счет разгрома южнокорейского «Пхохан Стилерс» (4:1) в стартовом матче. Для выхода в плей-офф достаточно финишировать в топ-8 из 12 клубов.

Лидирует с двумя победами из двух южнокорейский «Кванчжу». А вот «Шанхай Порт» пока девятый, то есть за пределами плей-офф: после 2:2 с «Дарул Такзим» получили сегодня 0:3 от «Пхохан Стилерс», который ранее как раз влетел команде Слуцкого.

Дальше пауза на игры сборных, которая «Шеньхуа» необходима – даже с учетом того, что многие уедут. Не нужно будет хотя бы проводить три матча за неделю, хотя возможна обратная проблема: будет лишь две игры за три недели. Леонид Слуцкий не раз говорил, что после увеличенных китайских пауз затем команду непросто привести в единую физическую форму.

В следующем туре ЛЧ команда Слуцкого примет японский «Кавасаки Фронтале» – 23 октября. Но сначала разборки в чемпионате – 18 октября домашняя игра с «Хэнань» (седьмая команда лиги).

И в Азии новая ЛЧ: рекордные деньги, почти весь плей-офф – в Саудовской Аравии. Слуцкий начал ее с камбэка!

Очень нервно выиграл «Шанхай» Слуцкого: 70+ минут вдесятером, стычка между своими, желтая Леониду

Фото: East News /ASun Jian / ImagineChina / Imaginechina via AFP; instagram.com/officialjohor