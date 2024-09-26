«Ливерпуль» нашел замену Салаху. Знаете, где? В «Реале»! 💣
Портал Fichajes сообщает, что «Ливерпуль» ищет замену на случай ухода Мохамеда Салаха будущим летом.
«Скаузеры» определились с главным кандидатом. Им станет нападающий мадридского «Реала» Родриго.
Фанаты не верят.
💭 «Они могут подписать его в FIFA».
💭 «Ага, а «Арсенал» подпишет контракт с Виртцем».
💭 «Зачем ему идти на понижение?»
💭 «Кьеза, теперь Родриго. ВАУ».
💭 «Родриго не пойдет в этот полуживой клуб».
Напомним, Родриго выступает за «Реал» с 2018-го. На его счету 29 голов в 149 матчах.