«Ливерпуль» нашел замену Салаху. Знаете, где? В «Реале»! 💣

Портал Fichajes сообщает, что «Ливерпуль» ищет замену на случай ухода Мохамеда Салаха будущим летом.

«Скаузеры» определились с главным кандидатом. Им станет нападающий мадридского «Реала» Родриго.

Фанаты не верят.

💭 «Они могут подписать его в FIFA».

💭 «Ага, а «Арсенал» подпишет контракт с Виртцем».

💭 «Зачем ему идти на понижение?»

💭 «Кьеза, теперь Родриго. ВАУ».

💭 «Родриго не пойдет в этот полуживой клуб».

Напомним, Родриго выступает за «Реал» с 2018-го. На его счету 29 голов в 149 матчах.