«Вот почему колонии откололись от Британии». На стадионе «Лестера» нашли самый странный бургер в мире

В Британии довольно много еды, которая нам может показаться странной. Кроме того, на острове присутствуют вариации знакомой нам пищи, к которой мы, на наше счастье, еще (или уже) не пришли.

Журналист Тим Стиллман, пишущий о женском «Арсенале», посетил матч против «Лестера» (1:0), а как трофей увез оттуда фото местного бургера и долго преследующий его запах лука изо рта.

Вот как выглядела победа местной кулинарии:

Вам не показалось: это буквально обычная булочка для бургеров, которую разрезали посередине и вложили между половинками толстенный кусок сыра и не меньших размеров лук.

Вам тоже захотелось приготовить нечто подобное дома? Тогда держите рецепт.

− красивая (или не очень) булка для бургеров или сэндвичей;

− залог успеха − сыр, а именно выдержанный чеддер. Нет, не классический оранжевый чеддер, а именно выдержанный. В противном случае получится совсем другое блюдо;

− третий ингредиент − лук. Луковица обязательно должна быть как минимум средних размеров, иначе вкус этого прекрасного травянистого растения потеряется на фоне сыра;

− и главное: никакого майонеза, соуса, кетчупа − только масло.

Это блюдо идеально зайдет под пинту пива.

А вот как на фотографию бургера отреагировали в социальных сетях:

💭«Друг мой, Черчилль мертв, а самолеты давно не летают над нами».

💭«Вот почему колонии откололись от Британии».

💭«Англичане едят так, как будто над ними все еще летают Люфтваффе».

💭«Это просто незаконно!»

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