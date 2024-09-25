Сколько-сколько? Канадская болельщица купила на игре картошку фри и неприятно удивилась

Канадский хоккейный болельщик испытал всю гамму отрицательных эмоций, когда решил перекусить на домашней арене клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на «Роджерс Арене».

Представьте себе ситуацию, что вы пришли на хоккей после трудного рабочего дня, хотя могли спокойно отправиться домой и глянуть игру по телевизору, при этом активно взаимодействуя с холодильником. Вы испытываете голод и идет на фудкорт и заказываете картошку-фри за 8 канадских доллара (5,94$).

Вам ее готовят, а потом с улыбкой сообщают, что вот ваш заказ. Тем временем ваш заказ:

Нехитрые вычисления дают следующую картинку: 12 картошин фри (кто-то насчитал 13) за 5,94$. Практически 50 центов за одну.

Фото стало очень популярным и набрало более 1 млн просмотров. Конечно же, оно дошло до организаторов фудкорта на домашней арене «Кэнакс». Вот что написала автор фотографии: «Они связались со мной и сообщили, что это ненормальный размер порции». Девушке обещали встречу и извинения.

Они выглядели так:

Выглядит довольно аппетитно, не так ли?