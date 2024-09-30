📸🎥 Алиссон кардинально сменил имидж и свел с ума всех вокруг! Фанаты не узнают голкипера и вспоминают его предыдущие образы

«Ливерпуль» поделился с болельщиками командным фото на сезон-2024/25.

В центре внимания оказался Алиссон, который внезапно решил сбрить бороду. Новый имидж голкипера удивил его одноклубников и семью: «Дочь сказала: «Теперь ты мой брат». Папа выглядит, как ребенок».

На командой фотосессии у бразильца было отличное настроение.

Болельщики уже смогли оценить обновленный имидж Алиссона – в победном матче против «Вулверхэмптона».

Фанаты вспомнили, что последний раз видели бразильца гладко выбритым весной 2021 года. В соцсетях тогда шутили: «Срочные новости: Алиссон Беккер побрился и теперь выглядит, как Супермен».

Гладко выбритым вратарь ходил недолго, вскоре он отрастил роскошные усы.

Журналисты решили напомнить Беккеру о его усатой эре. На свое старое фото голкипер отреагировал смехом:

«Выглядит так, будто у меня нет плана! Я тогда побрился, выросли усы, я решил их оставить, было забавно. Если я опять отращу усы, жена меня убьет. Хотя эти усы очень веселили моих детей».

Болельщики «Ливерпуля» оценили новый имидж вратаря:

💭 «Это не может быть Алиссон! Женщины, не позволяйте ему бриться!»

💭 «Большинство мужчин выглядят моложе, когда сбривают бороду. Алиссон Беккер... не особо. Беккер, отрасти бороду снова, ради всех нас».

💭 «До сих пор не могу прийти в себя от того, насколько по-другому выглядит Алиссон, когда он гладко выбрит…».

💭 «В ужасе кричу на телевизор каждый раз, когда на экране появляется Алиссон без бороды».

💭 «Борода или гладко выбритое лицо? Ни то, ни другое, я выбираю третий вариант – Алиссона с усами».

А какой образ для Алиссона выбрали бы вы?

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