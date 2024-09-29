Конате впервые забил в АПЛ, но игроком матча стал не он. Защитник ворвался в эфир и забавно выяснил, кто так решил

В конце прошлого сезона защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате получил травму и в составе его довольно успешно заменил молодой воспитанник клуба Джарелл Куанса. За лето француз подлечился, набрал форму и мощно ворвался в основу команды Арне Слота.

В последних трех матчах Конате поучаствовал в трех голах − дважды забил и один раз ассистировал. Причем мяч в ворота «Вулверхэмптона» стал первым для защитника в АПЛ. Каково было удивление Ибраимы, когда он узнал, что награда «Игрок матча» досталась не ему, а Райану Гравенберху. Конате ворвался в эфир и в присутствии партнера по команде устроил шуточные разборки.

«Sky Sports, кто решает, кто будет «Игроком матча»? Как такой возможно!? Он [Гравенберх] мой брат, должен отдать ему должное. Но я забиваю «Милану», забиваю сегодня. Что я сделал, что не заслужил награду!? Нет, нет, нет, что случилось? Вы знаете, что случилось! Вы должны поговорить с ним, с тем, кто это решает».

Один из членов команды Sky Sports сообщил, кто выбрал Гравенберха. Конате озвучил это вслух: «Гари Невилл...»

На что стоящий рядом Гравенберх сразу отреагировал: «Спасибо, Гари!»

Статистика ярко показывает, по каким критериям выбрали хавбека «Ливерпуля» Райана Гравенберха. Он действительно в потрясающей форме.

История имела продолжение. Главному тренеру «Ливерпуля» Арне Слоту доложили о реакции Конате на не получение награды «Игрок матча». Коуч с улыбкой отреагировал на это.

«Может быть, он забыл момент, когда мы пропустили гол! Может быть, из-за этого мы и пропустили, так как его в тот момент не было рядом. Должен сказать, что этого хотя бы можно было избежать».

Общение Райана Гравенберха и Ибраимы Конате продолжилось в инстаграме.

Гравенберх : «Извини, брат».

Конате : «Какой же ты игрок! Если ты так продолжишь [играть], то я прощу тебя, брат».