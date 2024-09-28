«Он уже много добился». Алиссон рассказал, кто будет новым лидером «Ливерпуля» – это не Трент

На протяжении всех восьми лет работы Юргена Клоппа на в «Ливерпуле» его капитанами были Джордан Хендерсон и Джеймс Милнер, но после ухода английского дуэта летом 2023 года обязанности были распределены между новой группой лидеров мерсисайдцев.

В эту группу входят пять игроков: капитан Вирджил ван Дейк, вице-капитан Трент Александер-Арнолд, Мохамед Салах, Энди Робертсон и Алиссон Беккер.

Кроме Александера-Арнольда, остальные близки к закату карьеры, и, по словам Алиссона, в список лидеров может добавиться еще одна молодая звезда.

В беседе с Джо Хартом в рамках интервью BBC бразилец заявил, что Алексис Мак Аллистер уже доказал, что является лидером «Ливерпуля», несмотря на то, что это всего лишь его второй сезон в составе «красных».

31-летний вратарь сказал: «Я предан этому клубу на все 100%, и я думаю, что это включает в себя то, что я являюсь частью этой группы лидеров. Я, Вирджил, Роббо, Трент, Мо, Макка [Мак Аллистер] – он теперь тоже привносит опыт. Он молод, но уже многого добился, и это делает его эталоном хорошего лидера».

25-летний Мак Аллистер провел более 300 матчей за сборную и был одним из ключевых игроков сборной Аргентины на победном ЧМ-2022.