Новый «Байер»? К 12-й минуте «Вердер» проигрывал 0:3, а к концу матча установил рекорд Бундеслиги
Поклонников Бундеслиги не удивишь обилием голов в матче, да и к эпичным камбэкам болельщиков успел приучил «Байер» Алонсо. Все же в пятом туре немецкого первенства «Хоффенхайм» и «Вердер» смогли впечатлить избалованных болельщиков.
К 12-й минуте матча «деревенские» вели со счетом 0:3, удержать преимущество команде Матараццо помешало удаление Стэнли Нсоки на 18-й минуте. «Вердер» ловко воспользовался численным преимуществом и уже к перерыву сравнял счет.
Во втором тайме, на 49-й минуте, Йенс Стаге оформил хет-трик и вывел свою команду вперед. Больше голов не было, итоговый счет – 4:3 в пользу «Вердера».
Победу «музыканты» отметили с фанатами, которые приехали на арену «Хоффенхайма» из Бремена.
Камбэк «Вердера» вошел в историю клуба и всего чемпионата! «Бременские музыканты» впервые сумели одержать победу, по ходу игры уступая в три мяча. «Вердер» стал первым клубом в истории Бундеслиги, который выиграл матч, пропустив три гола уже на 12-й минуте встречи.
А «Хоффенхайм» переживает непростые времена, после пяти туров команда набрала три очка и расположилась на 16-й строчке. Летом Bild писал, что Матараццо хочет возглавить сборную США: это место в итоге занял Почеттино, а Пеллегрино остался в «Хоффенхайме». Если верить сообщениям в прессе, внутри команды царит не самая дружелюбная атмосфера.
Впереди у «деревенских» матч Лиги Европы против киевского «Динамо». В предыдущей игре ЛЕ подопечные Матараццо вырвали ничью на последних минутах встречи с датским «Мидтьюлландом».
«Хоффенхайму» срочно нужны перемены.
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