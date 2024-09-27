Бонифасе из «Байера» отказывается учить немецкий. Он мечтает попробовать себя за пределами Бундеслиги

В прошлом году леверкузенский «Байер» неожиданно стал чемпионом Германии. Если за пределами главной силой клуба очевидная сила клуба − это Хаби Алонсо, то на поле − форвард Виктор Бонифасе.

Мало кто сомневается в том, что нигериец ненадолго задержится в Леверкузене. Бонифасе играет в Германии второй сезон и оказывается, что он до сих пор не знает немецкий язык. Более того, он не считает нужным его учить.

«Мне неинтересно учить немецкий. Мы говорим по-английски, но некоторые из моих товарищей по команде, например Натан Телла [тоже нигериец], посещают занятия по немецкому. У меня нет времени. Язык очень сложный, но я не беспокоюсь, так как когда нужно будет переводить, Телла мне поможет. Если бы это был испанский, то я бы хотел его выучить».

Про испанский язык нигерийский форвард «Байера» заговорил не просто так. Оказывается, несмотря на знания английского, ему не хочется играть в АПЛ. Его цель − Ла Лига.

«Переход в АПЛ? Нет... Мне не очень нравится английская лига. Я предпочитаю испанский или немецкий футбол».