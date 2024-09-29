Курьезно и грустно сразу – что творится в защите «Урала»? Комедия дня

«Не понимаем, как играть в Первой лиге».

Шокирующий разгром «Урала» в Красноярске (0:3) – с курьезным эпизодом в начале второго тайма. Так играть в обороне нельзя.

Вратарь привез, нападающий угодил в штангу. И это только половина момента

К перерыву «Енисей» уже вел 2:0, а «Урал» и дальше чудил в обороне. На 54-й минуте вратарь гостей Алексей Мамин выбил мяч прямо в нападающего «Енисея» Андреа Чуканова. Оба сразу побежали к воротам за мячом, и Чуканов все-таки выбил его в подкате, после попал в штангу – даже на этой стадии эпизод смотрелся максимально комично.

Дальше стало еще веселее: форвард «Енисея» Максим Савельев подхватил и зарядил с пары метров – и даже тут не гол! «Урал» не пропустил благодаря Матвею Бардачеву – защитник вовремя прибежал в створ и отразил удар в подкате. Мамин потом выбил мяч кулаками – фух, наконец-то отбились.

Но итог для «Урала» все равно безрадостный: уже через шесть минут после курьеза Александр Масловский сделал 3:0.

Неожиданно легкая победа «Енисея» над соперником, который только спустился из Премьер-лиги.

«Сложно комментировать это безумие». «Урал» пока в тройке, но проблемы уже наметились

«Мне сложно комментировать это безумие со стороны нашей команды, поэтому не буду никакие слова подбирать, – сказал главный тренер «Урала» Евгений Аверьянов. – Нам предстоит серьезный разговор внутри клуба. Мы не то что так играть, мы проигрывать не имели права».

«Урал» так провалился после победы над «СКА-Хабаровском» в 1/32 Фонбет Кубка России (1:0), единственный мяч суперударом там забил Егор Мосин. «Енисей» на этой же стадии вылетел от «Спартака» из Костромы (0:1) – главный тренер красноярцев Андрей Тихонов отправил туда молодежь, чтобы снизить нагрузку в чемпионате.

«Урал» пока на третьем месте – вслед за «Торпедо» и «Арсеналом». Шесть побед, три ничьих и три поражения – не самый приятный расклад для бывшего участника РПЛ.

«Пока нет еще, не понимаем, как играть в Первой лиге, – говорил президент «Урала» Григорий Иванов «Советскому спорту». – Сидит у всех в голове, что мы вылетели непонятно как. Ни тренерский штаб, ни я, ни игроки до сих пор не можем приноровиться. Вылет из РПЛ – не один из самых сложных, а самый сложный момент за мою работу в клубе. Всякие были ситуации, но эта – самая сложная. Сложнейший момент футбольной жизни за 21 год, и это для всех: и для меня, и для клуба».

Кто сотворил курьез: сын олимпийского чемпиона попал в штангу, юный воспитанник «Зенита» спас в подкате

Коротко – о героях забавного эпизода.

Алексею Мамину 25 лет, он воспитанник «Урала». Три года провел в аренде в КАМАЗе, в мае 2024-го впервые сыграл в РПЛ – дважды пропустил от ЦСКА.

Андреа Чуканов родился в Италии, но футболом занимался уже в России. Его отец Вячеслав – известный спортсмен-конник, чемпион Олимпийских игр-1980. В 2018-м Андреа даже заглянул в РПЛ с «Оренбургом»: дебютировал со «Спартаком», а первый мяч забил «Локомотиву». Теперь осел в Первой лиге.

22-летний Максим Савельев – воспитанник «Чертаново». В «Енисее» пока ищет себя: только пять голов в 33 матчах.

Максиму Бордачеву всего 18 – «Урал» арендовал его у «Зенита». В январе 2024-го Бордачев даже ярко сыграл за основу родного клуба: в товарищеском матче с «Чонбуком» забил дебютный мяч и заработал пенальти в свои ворота.

Голы с центра – хит сезона. Уже третий в Первой лиге!

Фото: fc-ural.ru ; РИА Новости /Александр Вильф