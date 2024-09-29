🎥 Волшебный сюрприз «Атлетико» для пожилых фанатов. Пару пригласили на базу клуба, Гризманн очаровал бабушку

В соцсетях набрала популярность фотография – пожилая пара в экипировке «Атлетико» едет в метро после матча «матрасников». Вирусный пост дошел до клуба, «Атлетико» попросил пользователей соцсетей поделиться информацией о возрастных поклонниках.

Знакомьтесь – Ньевес и Андрес. Пара поддерживает «Атлетико» с середины прошлого века, супруги стараются не пропускать матчи любимой команды.

«Мы познакомились в метро в 1957 году, с тех пор мы вместе. Я ей [Ньевес] сказал, что футбол, «Атлетико», всегда на первом месте. Каждое воскресное у меня матчи «Атлетико», она согласилась и начала ходить со мной на футбол. В 1954 году я стал обладателем сезонного абонемента, прошел уже 71 год», – рассказывает Андрес.

«Атлетико» пригласил преданных болельщиков на базу клуба в преддверии Мадридского дерби. Ньевес и Андрес наблюдали за тренировкой «матрасников», а затем познакомились с Симеоне и его подопечными.

«Все тут фанаты «Атлетико», как и я?» – спросил у футболистов Андрес.

А Ньевес покорил Гризманн. Увидев француза, женщина воскликнула: «Посмотрите, какие глаза! Ох боже, какой красавчик! И играешь ты красиво».

Антуан прокатил супругов по базе «Атлетико», Ньевес всю поездку делала игроку комплименты: «Красавчик, ну какой красавчик! Тебе это, наверное, часто говорят?»

«Да, мои дочери и жена. Они должны говорить мне это каждый день, иначе я разозлюсь», – пошутил Антуан.

«Сколько у тебя детей?» – спросила женщина.

«Две девочки и мальчик», – ответил Антуан.

«Скажи своей жене и детям, что ты очень милый», – подытожила Ньевес.

«Это было трогательно, чудесно. Я должен поблагодарить клуб. Хочу сказать спасибо за то, что отдали нам небольшую дань уважения, для нас это многое значит», – сказал Андрес.

Полное видео о путешествии Андреса и Ньевес на базу «Атлетико» можете посмотреть здесь .

С такой поддержкой «матрасники» обязаны достойно показать себя в матче против «Реала».

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