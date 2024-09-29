2 мин.

🎥 Волшебный сюрприз «Атлетико» для пожилых фанатов. Пару пригласили на базу клуба, Гризманн очаровал бабушку

57

В соцсетях набрала популярность фотография – пожилая пара в экипировке «Атлетико» едет в метро после матча «матрасников». Вирусный пост дошел до клуба, «Атлетико» попросил пользователей соцсетей поделиться информацией о возрастных поклонниках.

Знакомьтесь – Ньевес и Андрес. Пара поддерживает «Атлетико» с середины прошлого века, супруги стараются не пропускать матчи любимой команды.

«Мы познакомились в метро в 1957 году, с тех пор мы вместе. Я ей [Ньевес] сказал, что футбол, «Атлетико», всегда на первом месте. Каждое воскресное у меня матчи «Атлетико», она согласилась и начала ходить со мной на футбол. В 1954 году я стал обладателем сезонного абонемента, прошел уже 71 год», – рассказывает Андрес.

«Атлетико» пригласил преданных болельщиков на базу клуба в преддверии Мадридского дерби. Ньевес и Андрес наблюдали за тренировкой «матрасников», а затем познакомились с Симеоне и его подопечными.

«Все тут фанаты «Атлетико», как и я?» – спросил у футболистов Андрес.

А Ньевес покорил Гризманн. Увидев француза, женщина воскликнула: «Посмотрите, какие глаза! Ох боже, какой красавчик! И играешь ты красиво».

Антуан прокатил супругов по базе «Атлетико», Ньевес всю поездку делала игроку комплименты: «Красавчик, ну какой красавчик! Тебе это, наверное, часто говорят?»

«Да, мои дочери и жена. Они должны говорить мне это каждый день, иначе я разозлюсь», – пошутил Антуан.

«Сколько у тебя детей?» – спросила женщина.

«Две девочки и мальчик», – ответил Антуан.

«Скажи своей жене и детям, что ты очень милый», – подытожила Ньевес.

«Это было трогательно, чудесно. Я должен поблагодарить клуб. Хочу сказать спасибо за то, что отдали нам небольшую дань уважения, для нас это многое значит», – сказал Андрес.

Полное видео о путешествии Андреса и Ньевес на базу «Атлетико» можете посмотреть здесь.

С такой поддержкой «матрасники» обязаны достойно показать себя в матче против «Реала».

Ла Лига поджигает мадридское дерби: выложила знаменитый гол Роналду

Это дисциплинарный антирекорд Испании: безумное число красных карточек в матчах «Реала» и «Атлетико»

Сборная звезд Ла Лиги VS команда лучших игроков АПЛ. Фанаты спорят, чей состав сильнее

logoРодриго Де Поль
болельщики
logoЯн Облак
Клубы
logoАнтуан Гризманн
logoДиего Симеоне
logoКоке
logoЛа Лига
logoАтлетико
logoКонор Галлахер