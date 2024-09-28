Ла Лига поджигает мадридское дерби: выложила знаменитый гол Роналду

Уже в это воскресенье в Ла Лиге пройдет один из главных матчей сезона – мадридское дерби между «Атлетико» и «Реалом». Соцсети лиги подогревают и без того горячую афишу: выложили видео знаменитого гола Криштиану Роналду.

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Роналду – лучший бомбардир мадридского дерби (22 гола). Его матчи с «Атлетико» были богатыми на эмоции, однако он уехал из Испании шесть лет назад и в «Реале» теперь другие звезды. В это воскресенье все внимание на Винисиусе – фанаты «Атлетико» готовятся прийти на стадион в масках, чтобы оскорблять его анонимно.

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