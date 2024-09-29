Это дисциплинарный антирекорд Испании: безумное число красных карточек в матчах «Реала» и «Атлетико»

За 298 матчей против «Реала» «Атлетико» получил 42 красные карточки. Это дисциплинарный антирекорд в Испании. Хотя «Реал» тоже грубил – 35 красных.

Последняя красная была получена в Суперкубке в 2020 году, когда Феде Вальверде сбил Альваро Морату, прорвавшегося к воротам.

Игра между «Реалом» и «Атлети» в воскресенье станет 299 официальным дерби, хотя их было больше, если считать товарищеские матчи.