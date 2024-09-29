Идеальная «Барса» кончилась на «Осасуне»: получили четыре. Флику некем играть

Первая потеря в Ла Лиге.

Первое поражение «Барселоны» в Ла Лиге при Ханси Флике: гостевые 2:4 с «Осасуной». Вынужденно играл неосновной состав: например, в запасе остались Ламин Ямаль и Рафинья.

Без них вышло не очень. Да, до этого «Барса» уже проигрывала «Монако» в Лиге чемпионов, но в чемпионате были идеальны – и тут теперь есть поражение.

«Барса» получила четыре – поплыли еще до перерыва. Как это было?

«Барселона» пропустила на 18-й минуте: вингер Брайан Сарагоса пролетел по флангу, остановился и точно навесил на форварда Анте Будимира. Он отклеился от Пау Кубарси – и отправил мяч в ворота Иньяки Пеньи.

Пенья играет, потому что надолго вылетел Марк-Андре тер Стеген и не завершено подписание Войчеха Шченсны. Тут к нему нет вопросов, хотя в целом вратарь смотрелся неуверенно.

Уже через десять минут «Барса» получила второй: снова прорвался Сарагоса – и вышел один на один. Легко уложил вратаря на замахе, оставалось закатить в пустые. Брайан справился – его третий гол в ворота «Барсы», год назад забивал два за вылетевшую «Гранаду».

Но ко второму голу «Осасуну», похоже, есть вопросы – судья Гильермо Куадра Фернандес не свистнул вот такой перехват опорника Лукаса Торро, похоже на наступ Пау Виктору на ногу.

0:2 к перерыву – «Барсе» Ханси Флика непривычно.

Во втором тайме стартовали с гола: ошибся кипер «Осасуны» Серхио Эррера – неудачно отдал мяч прямо на Виктора, а его несильный удар не смог зафиксировать в ближнем углу.

Но «Осасуна» не дрогнула. Cначала помог пенальти за фол 19-летнего защитника Серджи Домингеса на Будимире, Анте сам реализовал шанс. Вдобавок на 85-й минуте каким-то чудом попал Абель Бретонес – он, похоже, и сам не ожидал, что так влепил одним касанием с 25 метров.

Гол Ламина Ямаля, появившегося на концовку, «Барсу» не спасло. Эти 2:4 – первое поражение в Ла Лиге.

У Флика нет выбора: ему некем играть. Приходится беречь лидеров к ЛЧ и выставлять молодежь

За 10 дней «Барселона» сыграла четыре матча. Команде нужен отдых, но глубина состава пугает. Вынуждены играть неопытные игроки второй команды.

Мелких проблем со здоровьем тоже хватает, кроме серьезных травм: за день до игры Эрик Гарсия и Иньиго Мартинес тренировались индивидуально, а Рафинья и Марк Касадо даже не выходили на поле.

Ханси Флик с радостью бы продолжил выпускать своих лучших игроков, но тогда он рискует их потерять на длительный срок из-за травмы. Так, например, было с Дани Ольмо, которого выпустили в старте после ушиба в сборной. Теперь тренер не рискует.

В центре обороны вышли 17-летний Пау Кубарси и 19-летний Серджи Домингес, рядом был Жерар Мартин – ему 22, но они с Домингесом дебютировали в основе только в этом сезоне.

«Мы преданы Ла Масии не по необходимости, а по убеждению», – перед матчем Жоан Лапорта проронил очень громкую фразу, но, увы, она не соответствует действительности. На флангах атаки выходят играть Пау Виктор и Ферран Торрес. Пау отыграл прошлый сезон в третьем дивизионе, а Ферран все время в «Барсе» выглядел неудачно.

Летом руководство «Барселоны» не подготовило состав, чтобы Ханси Флик мог конкурировать на высоком уровне весь сезон. Сейчас в заявке основной команды 22 футболиста, а из-за травм отсутствуют восемь. Немецкому тренеру просто некого ротировать.

Идеальная «Барса» Флика – все

Успешная серия официально кончилась.

● «Барса» впервые проиграла в Ла Лиге при Флике : начинали идеально, выиграли семь матчей подряд с разницей мячей 23:5 – и вот первая осечка. Были и 1:2 с «Монако» в Лиге чемпионов, но там все сломала ранняя красная Эрика Гарсии.

● «Барса» пропустила четыре гола, хотя до этого было лишь пять пропущенных за семь туров . Так еще четче виден масштаб провала в этом матче. Никто до этого в чемпионае не забивал «Барсе» больше одного.

● «Осасуне» проиграли впервые аж с июля 2020-го , тогда «Барсу» тренировал Кике Сетьен. В том матче мало было шикарного гола Лионеля Месси со штрафного.

● Флик не смог покорить рекорд тренера Херардо Мартино , который выиграл первые восемь матчей за «Барсу» в 2013-м. Только повторил достижение Эрнесто Вальверде, он тоже остановился на седьмой в 2017-м – тогда закончил ничьей с «Атлетико».

Теперь отрыв «Барсы» от «Реала» может сократиться до одного очка. Конечно, если Карло Анчелотти справится в мадридском дерби с «Атлетико».

Дальше у «Барсы» домашний матч с «Янг Бойз» в ЛЧ и выезд к «Алавесу» в Ла Лиге. Перед класико еще сыграют с «Севильей» и «Баварией», две игры дома. С самим «Реалом» встреча 26 октября – на «Сантьяго Бернабеу».

«Ливерпуль» – лидер, «Арсенал» догнал «Сити» (вырвали 4:2 на 90+), у Пепа две потери подряд. Главное в АПЛ

Фото: Gettyimages.ru /Juan Manuel Serrano Arce; East News /Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP