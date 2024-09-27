😱 Новый прогноз суперкомпьютера на итог сезона АПЛ: такого не было три года. Фанаты недовольны
Суперкомпьютер Opta сделал очередной прогноз. На этот раз под раздачу попала АПЛ.
Финальная таблица английской Премьер-лиги выглядит довольно интересно.
Искусственный интеллект отдал титул «Манчестер Сити». Причем отрыв составил целых 10 очков, чего не было уже три сезона.
Второй снова «Арсенал». А третьим, как ожидается, будет «Ливерпуль». Замыкает топ-4 «Челси».
И да, самое интересное - 8-е место «Манчестер Юнайтед». Тут уж, как говорится, без комментариев.
Зато они есть у фанатов «Арсенала».
💭 «Кто-нибудь сказал Opta, что сезон Родри закончился?»
💭 «Мы идем ровно с «Сити». Откуда взялся разрыв в 10 баллов?»
💭 «Я думаю, что «Арсенал» выиграет в этом сезоне».
💭 «Арсенал возьмет Премьер-лигу. Скриньте».
p.s. Ссылочку бы на источник - обращение к автору.
У Ливерпуля понятно новый тренер,но Арсенал не думаю такой отрыв будет.
Ливер выиграет свой любимый КАЛ и квадрупл на букву З.
Сити отправят в шип, аннулируют их позорные победы.
Вот и получается, что чемпионом станет МЮ))