🤯 Нереальный Вальверде: за восемь лет уругваец подорожал в 220 раз

Вы когда-нибудь задумывались о безумной карьерной лестнице Федерико Вальверде?

Сложно поверить, но уругваец перешел в «Реал» за €5 млн. А было это аж в 2016-м.

С тех пор Вальверде прибавил в цене в 20 раз. И это минимум. Трансферная стоимость Федерико оценивается в €100-120 млн.

А перед отъездом в «Мадрид» Вальверде оценивался в €450 тысяч. Получается, что он подорожал минимум в 220 раз?

🤯 3 дня и 17 часов – столько провел на поле самый активный игрок прошлого сезона. А вот и топ-5 – здесь все звезды

Знакомимся с главными болельщицами «Атлетико» и «Реала» перед мадридским дерби🔥❤️