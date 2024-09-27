Знакомимся с главными болельщицами «Атлетико» и «Реала» перед мадридским дерби🔥❤️

В эти выходные в столице Испании будет жарко! В воскресенье состоится первое мадридское дерби в сезоне – «Атлетико» примет «Реал» на «Ванда Метрополитано».

Для обеих команд предстоящий матч крайне важен: и подопечные Диего Симеоне, и парни Карло Анчелотти пока отстают от лидера домашнего чемпионата – «Барселоны» , набравшей 21 очков после 7 туров. «Мадрид» заработал17 очков и занимает второе место, а у «Атлетико» - 15 очков и третья строчка в Ла Лиге.

В воскресенье жарко будет не только на поле, но и на трибунах, поскольку футболистов обеих столичных команд будут поддерживать их вторые половинки! Давайте познакомимся с самыми горячими из них.

Красотка Мишель Герциг болеет за Тибо Куртуа ( «Реал Мадрид»).

А за голкипера «Атлетико» Яна Облака болеет теннисистка Ольга Данилович.

Защитника «Мадрида» Дани Карвахаля поддерживает супруга - Дафне.

Защитника «Атлетико» Сесара Аспиликуэту поддержит жена Адриана.

Журналистка Мина Бонино будет болеть за полузащитника «Мадрида» Феде Вальверде

За полузащитника «Атлетико» Коке болеет жена Беатрис.

За нового звездного нападающего «Реала» Эндрика будет переживать его супруга - Габриэеле.

А нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса поддержит его девушка Мария-Эмилия.