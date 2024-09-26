🤯 3 дня и 17 часов - столько провел на поле самый активный игрок прошлого сезона. А вот и топ-5 - здесь все звезды

Не так давно Родри заявил, что количество матчей, которое сейчас вынуждены играть футболисты, слишком велико.

«Я не знаю, сколько ещё сезонов смогут продержаться такие игроки, как я. В прошлом году я сыграл около 70 игр. Предыдущий - аналогично. Понятно, что я даю все остальное, мы доходим до финальных стадий и все выкладываемся для достижения цели. Но это, очевидно, сказывается на усталости и восстановлении.

Мы должны заботиться об игроках. Мне 28 лет, и я не знаю, как буду выглядеть в 34», - аргументировал испанец.

Спорить бессмысленно, потому что это правда. Лишний раз об этом говорит травма хавбека «Сити».

И вот список топ-5 самых активных игроков прошлого сезона во всех соревнованиях. Он впечатляет и сразу же пугает.

Родри имеет полное право жаловаться, учитывая его игровую позицию и физически сложную лигу. Но Вальверде оказался круче всех, если так можно сказать.

3 дня и 17 часов - игровое время уругвайца в минувшем сезоне. А если еще посчитать тренировки...