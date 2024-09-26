🤯 3 дня и 17 часов - столько провел на поле самый активный игрок прошлого сезона. А вот и топ-5 - здесь все звезды
Не так давно Родри заявил, что количество матчей, которое сейчас вынуждены играть футболисты, слишком велико.
«Я не знаю, сколько ещё сезонов смогут продержаться такие игроки, как я. В прошлом году я сыграл около 70 игр. Предыдущий - аналогично. Понятно, что я даю все остальное, мы доходим до финальных стадий и все выкладываемся для достижения цели. Но это, очевидно, сказывается на усталости и восстановлении.
Мы должны заботиться об игроках. Мне 28 лет, и я не знаю, как буду выглядеть в 34», - аргументировал испанец.
Спорить бессмысленно, потому что это правда. Лишний раз об этом говорит травма хавбека «Сити».
И вот список топ-5 самых активных игроков прошлого сезона во всех соревнованиях. Он впечатляет и сразу же пугает.
Родри имеет полное право жаловаться, учитывая его игровую позицию и физически сложную лигу. Но Вальверде оказался круче всех, если так можно сказать.
3 дня и 17 часов - игровое время уругвайца в минувшем сезоне. А если еще посчитать тренировки...
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%!
Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133 65 10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП)
Заранее Вам большое человеческое спасибо.