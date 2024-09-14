«Челси» опять потратил больше всех, но ничего не нарушил. Как?

Разбор Игоря Сергеева.

Трансферы «Челси» в эпоху Тодда Боули – главный экономический парадокс европейского футбола.

Лондонцы – третий год лидируют по трансферным расходам в Европе (этим летом закупились на 238,5 млн евро). Хотя предполагалось, что для соответствия правилам клубу нужно ужаться после такого разгула. Но «Челси» постоянно придумывает, как вписать большие траты в узкие рамки.

В прошлом году, например, опробовали аренду с «опцией бесплатного выкупа», а главное – завирусили аномально длинные контракты новичков на 6+ лет, чтобы на максимум использовать амортизацию (сумма покупки размазывается на срок соглашения). Даже пришлось вмешиваться футбольным регуляторам – амортизацию в срочном режиме ограничили пятью годами.

За неделю до закрытия этого летнего трансферного окна все было плохо : 42 игрока в заявке (с шестью вратарями), самая раздутая в АПЛ платежка в 235 млн евро, амортизационный трансферный фонд – еще 261 млн. Полмиллиарда расходов по бухгалтерии.

Какие трюки придумал Боули в этот раз?

Продажа воспитанников работает почти идеально. Пока

Конор Галлахер был «сердцем «Челси», но мы здесь про деньги.

Лондонцы второй год больше остальных зарабатывают на продаже воспитанников.

В чем профит?

Напомним: трансферы на вход оформляются как виртуальная рассрочка на срок контракта (амортизация), а доходы учитываются целиком и сразу. Но есть нюанс: если купленного игрока продают раньше срока истечения первого контракта, то бухгалтерский доход от продажи снижается на неамортизированный остаток (то есть на сумму покупки, которую виртуально еще не погасили). Пример: «Челси» продал Кая Хавертца в «Арсенал» за 75 млн, но в отчет смог вписать только 43.

Если игрока не покупали (например, воспитанника) доход учитывается без всяких минусов.

То есть трансфер вратаря Филипа Йоргенсена за 24,5 млн евро (в год учитывается только 4,9 млн) для отчета можно легко окупить, продав полузащитника Майкла Голдинга за 5,9 млн.

Схема работает не только с воспитанниками, но и с приобретенными ранее свободными агентами. Например, «Челси» летом выручил 23,5 млн евро за Омари Хатчинсона, уехавшего в «Ипсвич». Еще 2 млн евро выручили от перехода Диегу Морейры в «Страсбур».

Плюсы : заработали 135,5 млн евро (110,2 млн + 25,5 млн) чистыми, что по бухгалтерии с запасом перекрывает летние траты в 238,5 млн (с учетом амортизации, конечно).

Минусы: такая стратегия спасает «Челси» краткосрочно. Общая амортизационная пирамида растет с каждой покупкой, завтра нужно будет снова продавать – скорее всего, опять футболистов академии. Увлекаться такой схемой – безумие .

Аренды и избавление от неликвидных игроков

Следующий прием – просто избавляться от тех, кто не нужен тренеру. «Челси» делал это по-разному.

Полузащитник Хаким Зиеш за год до истечения контракта ушел свободным агентом (та самая аренда в «Галатасарай» с «бесплатным выкупом» ) – минус 6,1 млн евро из годовой платежки (здесь и далее – по данным Capology). Полулегендарный французский защитник Маланг Сарр бесплатно уехал в «Ланс» также за год до истечения соглашения – еще минус 7,3 млн.

Не нашли покупателей на воспитанников Трево Чалобу (3,1 млн в год) и Армандо Брою (2,4 млн) – сэкономили на зарплате, отправив по арендам («Кристал Пэлас» и «Эвертон» соответственно). Временные трансферы (да-да, именно так УЕФА официально называет аренды) непроходящих в состав вратаря Габриэля Слонины в «Барнсли», полузащитника Лесли Угочукву в «Саутгемптон» и форварда Дэвида Фофана в «Гезтепе» – еще минус 6,9 млн евро из платежки.

Аренды вингера Рахима Стерлинга в «Арсенал» и кипера Кепы Аррисабалаги в «Борнмут» экономят еще 19,1 млн в год – с 50-процентным покрытием зарплаты Стерлинга и полным – Кепы (по данным the Athletic).

От Ромелу Лукаку наконец-то избавились полностью, отправив в «Наполи» – платежка полегчала еще на 19,8 млн.

Также заминусуем 6,7 млн зарплаты защитника-ветерана Тиаго Силвы, контракт которого истек.

Плюсы: «Челси» летом разгрузил платежку на 71,4 млн евро, из которых 34,8 млн – за последнюю неделю трансферного окна.

Минусы: аренды не освобождают от амортизационных выплат – экономия только на зарплатах. Например, за Стерлинга «Челси» продолжает учитывать в расходах годовые 11,2 млн евро, за Кепу – 6,2 млн, за Угочукву – 5,4 млн, за Слонину – 1,5.

А после бесплатного ухода Зиеша бухгалтеры «Челси» все равно должны вычесть из бюджета 5 млн евро (остаточная амортизация за последний год контракта).

На трансфере Лукаку «Челси» потерял еще больше. Из суммы продажи необходимо было отнять неамортизированные (то есть не выплаченные виртуально) 45,2 млн евро. 30 – 45,2 = минус 15,2 млн евро по бухгалтерии. Но с учетом зарплаты оставлять его было еще дороже.

Нашли новые лазейки – амортизацию можно продлить!

Недавно «Челси» продлил на два года контракт с полузащитником Коулом Палмером.

Странно, учитывая, что его купили только прошлым летом, подписав контракт до 2031 года.

А теперь следите за руками.

При продлении контракта можно увеличить амортизацию трансфера (остатка), но не более чем на 5 лет после подписания нового соглашения.

По британским правилам «Челси» лучше ничего не менять – АПЛ зимой уменьшила срок максимальной амортизации также до 5 лет, но все трансферы до этого (вроде Палмера) не попали под ограничения.

А вот в правилах УЕФА (где лимиты убытков в два раза меньше, чем в АПЛ) все по-другому: на момент покупки Палмера уже действовали пятилетние ограничения по амортизации.

Амортизация составляла 9,4 млн евро в год (47 млн делим на 5 лет), значит остаток этим летом составлял 37,6 млн. После продления контракта эту сумму можно размазать еще на дополнительный год – бухгалтерская нагрузка снизилась с 9,4 млн евро до 7,5 млн.

Уже в сентябре по той же схеме до 2033 года продлили форварда Николаса Джексона, которого подписали за 37 млн (тоже год назад подписывали на восемь лет). Так получилось скостить еще 1,3 млн из годового амортизационного фонда.

Но выгоднее всего переподписали Кепу. По данным The Athletic, перед арендой в «Борнмут» он продлил контракт до 2026 года. И теперь его рекордный трансфер (80 млн в 2018-м) обходится клубу ежегодно не в 11,4 млн евро, а в 6,2 млн. Выгоднейшее рефинансирование!

Плюсы: такие продления действительно позволяют (пока) абсолютно легально уменьшать амортизационный фонд.

Вот что будет, если провернуть трюк только с покупками прошлого сезона?

Минусы: как правило, новые контракты подписываются на улучшенных условиях и другими сопутствующими затратами (те же бонусы и агентские) – то есть по части платежки расходы растут. Вопрос в пропорциях.

Очевидно, УЕФА скоро обо всем догадается (если еще не догадался) – лазейку прикроют.

Рискнули и использовали связи. Один аффилированный трансфер сорвался, другие прошли

Перед закрытием окна 19-летний бразильский форвард «Челси» Дейвид Вашингтон чуть не перешел в «Страсбур» за приличные для резервиста 21 млн евро.

Но сделка сорвалась. По данным L’Equipe, лондонцы испугались расследования АПЛ – обоими клубами владеет консорциум Тодда Боули BlueCo, поэтому переходы внимательно изучаются на предмет соответствия рынку. Бразильца купили год назад за 16 млн евро, дали 25 минут, а сейчас перепродают на 5 млн дороже – вопросы точно были бы.

А вот с португальцем Диего Морейрой зажмурились и рискнули – год назад взяли у «Бенфики» бесплатно, сейчас отправили в «Страсбур» за 2 млн евро.

Аренды в том же направлении уже обычная практика – сейчас во Францию отправили сербского вратаря Джордже Петровича и американского защитника Калеба Уайли.

Такие связи есть не только с французами. Например, 19-летний бразильский вингер Анжело Габриэл уже после закрытия европейского трансферного окна уехал за 23 млн евро (брали год назад за 15 млн) в «Аль-Наср». А где здесь аффилированность?

Саудовский клуб принадлежит аравийскому государственному фонду (PIF), частью активов которого управляет один из собственников «Челси» инвестиционная компания Clearlake Capital. Также у PIF есть совместные инвестиции с другими владельцами и членами совета директоров «Челси» Тоддом Боули и Джонатаном Голдштейном. Через компанию Cain International вложили 900 млн долларов в развитие сети отелей Aman Group.

И это не первая продажа «Челси» в клубы PIF – например, год назад вратарь Эдуар Менди перешел в «Аль-Ахли» за 18,5 млн евро, а защитник Калиду Кулибали – в «Аль-Хилаль» за 23 млн. По информации Telegraph Sport, тогда АПЛ тогда не обнаружила никаких нарушений.

Очевидно, при оценке рисков трансфера Габриэла владельцы «Челси» учитывали данный опыт.

Плюсы: аренды в «Страсбур» абсолютно легальны, что позволяет (опять же) разгрузить платежку. Также в нынешней ситуации 23 млн евро за Габриэля оказались весьма кстати – вряд ли кто-то еще заплатил бы столько.

Минусы: покупать игроков и отдавать в бесплатную аренду в аффилированный клуб – отличная стратегия развития молодых игроков, но в плане финансов – полумера. Аренды не освобождают от ежегодных амортизационных расходов (2,3 млн евро за Джордже Петровича, 2 млн – за Калеба Уайли).

Быстрые продажи также выручают только наполовину: у Габриэла не успели амортизироваться 12 млн евро (брали за 15 млн на пять лет) – их придется вычитать из общего дохода (останется 11 млн).

И да, сделку по Габриэлу все еще может проверить АПЛ – каждый трансфер рассматривается отдельно.

Итог: платежку сократили на 40 млн евро, амортизационный фонд – на 35 млн

По бухгалтерии (с учетом всех амортизаций) летний трансферный баланс клуба составил плюс 78,8 млн евро: потраченные летом 238,5 млн – это 47,7 млн, вырученные от продаж 198 млн евро – 126,5 млн.

Только на финише трансферного окна «Челси» срезал расходы почти на 75 млн евро. За неделю до его закрытия, по данным Capology, годовая зарплатная ведомость клуба составляла 235,2 млн евро, сейчас – 200,4 млн. Тогда же ежегодные амортизационные расходы «Челси» составляли 261,6 млн евро, сейчас – 222,6 млн.

В заявке клуба на АПЛ вместо 43 сейчас вполне стандартная обойма в 32 игрока, среди которых два 18-летних воспитанника – латераль Джош Ачимпонг и вингер Тайрик Джордж (оба уже дебютировали за основу).

Так Боули – гений или безумец? Вопрос остается открытым.

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Продажа Галлахера – безумие Боули. Так можно утопить «Челси»

Фото: East News /Paul Terry/Sportimage/Cal Sport Media via AP Images; IMAGO/Manjit Narotra, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Henry Browne, Mike Hewitt