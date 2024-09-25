Что в Кубке России: 4 супергола, чудо «Композита», красная Кононову, «Балтика» без Талалаева

И птичье дерби!

В четвертом раунде Пути регионов Кубка России играют 32 команды. Четыре из 16 матчей проходили во вторник – дальше прошли два клуба из Первой лиги («Сочи» и «Тюмень») и два из второй («Амкар» и «Волга»).

Еще девять матчей состоялись в среду. Скучно точно не было.

Четыре мощных гола издали в четырех разных матчах

Тут был целый хит-парад. Вот только на каких местах всю эту красоту расположить?

«Урал» со счетом 1:0 победил «СКА-Хабаровск» . Единственный гол Егора Мосина – но какой! Грохнул из-за штрафной почти без шансов для кипера.

«Родина» разгромила «Машук-КМВ» – 3:0 . До крупного счет довел классный удар Хетага Кочиева со штрафного.

КАМАЗ вылетел от «Торпедо» , уступив 1:2, но на память оставил крутой мяч Сурхайхана Абдуллаева – экс-игрок «Урала-2» на подступах к штрафной просто завалил в ближнюю девятку.

А «Балтика» не прошла бы дальше без мощнейшего удара Алекса Фернандеса – пострадал клуб «Луки-Энергия».

Суперфиналист прошлого Кубка довел до серии пенальти – Талалаев не приехал на матч

«Балтика» в прошлом сезоне выбила «Локомотив», «Спартак» и «Ростов», а в финале с «Зенитом» недотерпела минут 15 до трофея. Но раз вылетела из РПЛ в Первую лигу, то и стартовать в новом Кубке пришлось с Пути регионов.

Там – четвертая снизу команда второй лиги «Б» второй группы – «Луки-Энергия». Андрей Талалаев выбрал смешанный состав на игру, но сам на нее не поехал – начал готовить оставшихся игроков к выезду в Песчанокопское к «Чайке» в Первой лиге.

«Балтика» в итоге сыграла 1:1, дотянув до серии пенальти: третий вратарь команды Егор Любаков, которого летом пригласили из «Тюмени», взял один из ударов, а еще дважды промахнулся соперник. 3:1 в серии пенальти – «Балтика» прошла дальше на темном-темном стадионе.

«Торпедо» прошло без злого Кононова

КАМАЗ и «Торпедо» отыграли нервный матч, даже Олег Кононов удалился. Что же могло случиться, чтобы настолько рассердить всегда спокойного тренера?

Капитан КАМАЗа Руслан Аюкин, выбивая мяч, врезался в футболиста «Торпедо» Юрия Коледина.

Кононов сначала указал на фол судье.

А затем оттолкнул Аюкина.

Все это привело к потасовке, в результате которой с тренерской скамейки выгнали Кононова и его помощника Игоря Телкова. Но «Торпедо» все равно довело игру до победы.

В птичьем дерби «Сокола» и «Орла» победила команда Первой лиги

Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов и Игорь Семшов раздавали в Орле автографы перед игрой, а местная команда добавила радости, отличившись дважды во втором тайме.

Впрочем, случилось это уже при счетах 0:2 и 1:3, так что «Орел» хоть и забил два мяча, но уступил 2:3. Зато какая была атмосфера!

Заодно еще одна птица выбралась дальше – «Чайка» разгромила 3:0 дзержинский «Химик».

В следующий раунд вышла команда, которой всего два года – «Композит»

Во Владивосток ездил «Шинник» – и увез победу в серии пенальти. Аналогично вышло и у «Уфы» против «Волгаря». А попробовал «Нефтехимик» – и проиграл.

Он поехал в Орехово-Зуево и уступил по пенальти команде «Композит» из Павловского Посада. «Композит» был создан в 2022 году, сейчас идет вторым во второй лиге «Б» в третьей группе.

Ранее «Композит» прошел пензенский «Зенит» и «Динамо» из Санкт-Петербурга. Теперь сыграет в пятом раунде Пути регионов. Уже большой успех для только что родившейся команды.

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Три оставшихся матча четвертого раунда пройдут 26 сентября – костромской «Спартак» примет «Енисей», «Знамя Труда» сыграет с «Арсеналом», а «Амкал» протестирует «Аланию».

Жеребьевка пятого раунда запланирована на 27 сентября. Пока в ней точно примут участие десять команд Первой лиги, к ним могут присоединиться еще три.

Фото: fc-ural.ru ; vk.com/fckompozit