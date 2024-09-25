🤡 Какой же Винисиус... редиска! Увидел шесть добавленных минут и чуть не умер от наигранного смеха. А потом взбесился 😩

Если на поле Винисиус, значит будет душно даже в сентябре.

Нападающий «Реала» снова отличился в матче Ла Лиги (и снова не голом). Помимо дежурной желтой карточки за поведение, бразилец выбесил соцсети своей реакцией на решение арбитра добавить к основному времени матча шесть минут.

Дело в том, что Винисиус и его команда умудрились пропустить два мяча подряд от «Алавеса», гарантировав интригу на последние, как выяснилось, 10 минут.

Вини заменили прямо в тот момент, когда резервный судья показал шесть добавленных минут на табло.

Не очень красиво по отношению к партнеру, выходившему на поле вместо него.

«Шесть минут!» - крикнул бразилец.

Его вообще можно успокоить?

Терпим.

😩 Винисиусу снова не понравилось судейство. В этот раз схлопотал желтую на 32-й минуте 🟨

🚀😍 Ухх, какую конфетку исполнил Мбаппе! Ради таких голов «Реал» воевал с «ПСЖ» за Килиана