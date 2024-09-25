Эндрик влупил игроку «Алавеса» прям ТУДА что было силы . Ждем жалобу от «Реал Мадрид» ТВ?🖥️💥
«Реал Мадрид» все-таки обыграл «Алавес» на «Бернабеу» вчера вечером, хотя после 80-й минуты и рисковал упустить свое преимущество. Гости умудрились забить два гола подряд на 85-й и 86-й минутах, а также имели шансы сравнять счет.
Второй тайм был примечателен не только потерей концентрации игроков «Реала», но и крайне грубой игрой Эндрика.
Юный бразилец вышел на поле на 69-й минуте, чтобы заменить своего соотечественника Родриго. Результативными действиями он не отметился, зато нарвался на желтую карточку: Эндрик коленом ударил защитника гостей Моуринью в пах, когда мяча не было рядом.
Многие болельщики в Х посчитали, что за подобную грубость Эндрик должен был быть удален с поля. Однако арбитр Алехандро Муньис Руис посчитал иначе.
К судейству во вчерашнем матче были и другие вопросы.
За эти нарушения игроки «Алавеса» так и не были наказаны.
Будет ли отдельный пост про удар про момент удара локтем по голове Франу? Там ведь помимо грубой игры, был ещё и срыв выхода 1на1( фол последней надежды), интересно послушать мнение этих комментаторов.