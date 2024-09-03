👗 Кунде приехал в сборную в новом образе - юбка, рубашка и ботинки: в «Барсе» такое запрещают
Жюль Кунде прибыл в расположение сборной Франции. Как всегда, в новом образе - юбка, обтягивающая рубашка без рукавов и ботинки Timberland.
Кунде любит одеваться так, чтобы одежда сразу бросалась в глаза.
Ранее в этом году защитник прилетел в сборную в туфлях на высоких каблуках.
Кунде часто одевался подобным образом перед матчами «Барселоны», но Ханси Флик ввел новое правило, которое запрещает игрокам надевать что-либо, кроме клубной экипировки.
Вот как выглядел Кунде, прибыв на последнюю игру «Барсы».