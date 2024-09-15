Ого, УЕФА грозит баном Англии. Из-за вмешательства государства в футбол

УЕФА предупредил правительство Великобритании, что сборную Англии могут исключить из числа участников чемпионата Европы в 2028 году, который пройдет... в Великобритании и Ирландии. Причина – британский независимый футбольный регулятор (IFR).

Что за футбольный регулятор?

В парламенте Великобритании предложили специальный орган для надзора за клубами из пяти ведущих дивизионов Англии «независимо от правительства и футбольных властей».

По задумке, у IFR будет три задачи: повышение финансовой устойчивости клубов, обеспечение финансовой устойчивости лиг и сохранение наследия английского футбола. Новые владельцы клубов столкнутся с более жесткими проверками, которые должны предотвратить возможность ликвидации клубов.

Также предложена новая система лицензирования, по которой клубы будут обязаны консультироваться с болельщиками по решениям в вопросах клубного наследия и стратегии.

Футбольный регулятор сможет запрещать вступление в соревнования вроде европейской Суперлиги. Кроме того, повлияет на финансовое распределение между Премьер-лигой и Английской футбольной лигой (все остальные английские лиги).

Повлияет ли IFR на нынешние финансовые правила, пока загадка.

Конечно, АПЛ от нового регулятора не в восторге: «Помнимая, что будущий рост Премьер-лиги не гарантирован, мы по-прежнему обеспокоены любыми непредвиденными последствиями законодательства, которые могут ослабить конкурентоспособность и привлекательность английского футбола».

А вот боссу EFL (второй-четвертый дивизионы Англии) Рику Пэрри идея нравится : «Если принять его на правильных условиях, этот знаковый законопроект может помочь исправить сломанную финансовую модель игры, предложив независимый вклад, необходимый для обеспечения того, чтобы все клубы могли выживать и процветать в справедливой и конкурентной среде».

Что беспокоит УЕФА?

Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис написал письмо министру культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Лизе Нэнди, в котором предостерег власти от планов по предоставлению регулятору широких полномочий:

«Отсутствие вмешательства правительства в работу футбола – одно из фундаментальных требований УЕФА. У нас есть конкретные правила, которые защищают автономию спорта. Финальная санкция в таких случаях – исключение федерации из УЕФА и ее команд из соревнований».

Теодоридис предупредил, что организация намерена защищать позиции Футбольной ассоциации Англии: «УЕФА обеспокоена потенциальными полномочиями IFR. Хотя первоначальная цель регулятора заключается в контроле за долгосрочной финансовой устойчивостью клубов и исторических активов, всегда существует риск того, что после создания IFR может расширить свой мандат за пределы этих областей».

По словам генсека УЕФА, примером вмешательства государства в дела футбола могут быть решения, принятые «в интересах торговой и внешней политики Великобритании». Например, вдруг регулятор запретит клубам привлекать инвестиции из определенных стран или проводить там товарищеские матчи.

Теодоридис также раскритиковал идею вмешательства органа в распределение доходов про продажи медиаправ.

Среди потенциальных последствий: исключение английских команд из ЛЧ и сборной Англии из Евро-2028. А ведь это домашний турнир для Великобритании и Ирландии.

Но пока все эти сценарии маловероятны.

Недавно УЕФА уже грозил Италии из-за вмешательства властей: не только баном, но и лишением Евро-2032

В июле босс Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина получил от ФИФА и УЕФА совместное письмо с угрозой отстранения от международных турниров и лишением права проведения Евро-2032.

Причина та же – потенциальное вмешательство властей в спорт. В Италии хотели дать лигам (главным образом – Серии А) больше автономии от федераций, а еще право действовать в обход спортивных судов. УЕФА сильно задело возможное ослабление власти футбольной федерации.

В итоге поправку приняли в сильно урезанном формате, быстро найдя компромисс.

Правда, вокруг Евро-2032, который планируется в Италии и Турции, все равно проблемы. На днях директор УЕФА Микеле Ува заявил, что готовность пяти итальянских стадионов вызывает вопросы. Пока требованиям соответствует только арена «Ювентуса».

«Прошел год с тех пор, как были получены права на проведение турнира, и большого прогресса не наблюдается, – сказал директор УЕФА в интервью Tuttosport. – Дело не только в пяти стадионах для турнира – Италии необходимо инвестировать в развитие стадионов для небольших клубов. Например, в Турции за последние годы построили 13 новых стадионов, и не только тех, которые будут принимать Евро.

В Англии снесли «Уэмбли», в Бразилии перестроили «Маракану» – это были храмы футбола. Я понимаю, что люди привязаны к стадионам, но не стоит думать, что они вечны. «Сан-Сиро» – это красивый памятник, но оба миланских клуба должны иметь собственные современные стадионы, которые смогут приносить новый доход».

Возможно, итальянская бюрократия еще заставит УЕФА вернуться к угрозам.

ФИФА и УЕФА пригрозили Италии баном и лишением Евро-2032. Но быстро договорились – санкции отменяются

Фото: Gettyimages.ru /Dan Mullan, Michael Regan, Emmanuele Ciancaglini; East News /Jonathan Moscrop/Associated Press