Зря современный футбол добрался до третьего английского дивизиона. Экс-команда АПЛ привезла себе дурацкий гол

Еще помните «Хаддерсфилд»? Этот клуб пять лет назад играл в АПЛ, выиграл всего три матча за сезон и с последнего места вывалился в Чемпионшип. Там команда два года болталась в самом низу таблицы, после чего внезапно стала четвертой, но через плей-офф до элиты не добралась.

Прошлый сезон для «Хаддерсфилда» вновь выдался провальным и теперь клуб из графства Уэст-Йоркшир оказался в третьем дивизионе вместе с «Рексхэмом».

Тур назад «терьеры» поучаствовали в странном матче, в котором разгромили «Болтон» с жутким голом-привозом со стороны соперника, а в последнем − сами неудачно использовали тактику Гвардиолы.

Все, что сделали в моменте футболисты «Нортхэмптона», − это обозначили высокий прессинг, а все остальное «Хаддерсфилд» сделал сам. Этот прекрасный выход из обороны в атаку через короткие передачи от вратаря закончились тем, что парень в рамке вынимал мяч из собственных ворот.

Розыгрыши и стиль Гвардиолы шагает по Д3 Англии, но пока лишь доставляет клубам, использующим эту тактику, лишь проблемы.

Кстати, именно на стадионе «Нортхэмптона» продают самый жуткий хот-дог английского футбола . Не переходите по ссылке, если вы кушаете.

Договорняк или некомпетентность? Футболисты «Болтона» плохо изучили конспекты Гвардиолы и привезли в свои ворота странный мяч