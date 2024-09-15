Договорняк или некомпетентность? Футболисты «Болтона» плохо изучили конспекты Гвардиолы и привезли в свои ворота странный мяч

Вчера один из лидеров третьего английского дивизиона «Хаддерсфилд» играл на выезде против аутсайдера «Болтона». Матч для гостей выдался легким, причем даже слишком − разгром 4:0.

Внимание болельщиков привлек один из мячей. Развитие атаки «Болтона» и ошибка вратаря натолкнула их на не самые приятные выводы − неужели матч мог быть договорным? Или это просто низкий уровень футболистов? Возможно, что до Д3 Англии наконец дошли конспекты Гвардиолы.

Игроки «Хаддерсфилда» давили на «Болтон» высокий прессингом и перекрывали им все пути возможных передач. Хозяева не нашли лучшего способа выйти из-под давления, кроме как дойти до собственной штрафной. А вот в ней были довольно странные решения от нескольких игроков, приведших к голу.

Смотрите сами:

💭«Отличный голевой пас от вратаря».

💭«Для меня кажется безумием, что некоторые команды настолько хотят быть всегда с мячом, что боятся в нужный момент отдать его сопернику. Это чистое высокомерие тренеров, которые считают, что лучше пропустить, играя «как надо», чем потенциально потерять владение в гораздо более безопасной зоне».

💭«Почему «Болтон» такое дерьмо? Такое ощущение, что в какой-то момент кто-то зашел в их раздевалку и сказал: «Ребята, а что если мы будем вести себя как «Барселона», притворяться, пока не получится».

💭«Каждый игрок, который касался мяча, а также тренерский состав, безусловно, должны быть арестованы».