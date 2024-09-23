«Они убьют его». У «Барсы» впереди игра с самой грязной командой Ла Лиги, и фанаты уже боятся за Ямаля

«Барселона» победила во всех матчах Ла Лиги и лидирует в чемпионате. В следующем туре каталонцев ждет встреча с «Хетафе» – командой, которую многие называют самой грязной в Испании.

В первой половине прошлого сезона «Хетафе» стал лидером среди команд из топ-5 европейских лиг по карточкам: 9 красных и 86 желтых. По количеству фолов они расположились на втором месте: игроки «Хетафе» нарушили правила 352 раза.

«Хетафе» также стал самой фолящей командой в прошлом сезоне Ла Лиги: 123 желтые и 9 красных карточек.

Болельщики «блауграны» очень переживают за Ламина Ямаля. В соцсетях фанаты просят не выпускать парня на грядущий матч:

💭 «Мы играем с «Хетафе» в мидвик, плевать, если мы потеряем очки, Ламин должен остаться на скамейке».

💭 «Ханси, дай Ямалю отдохнуть в матче против «Хетафе», эти злодеи убьют его».

💭 «Я надеюсь, что Ямаль не сыграет с «Хетафе». Вы видели, как против него сыграли в концовке матча с «Вильярреалом»? Игроки «Хетафе» будут бить Ламина весь матч».

💭 «Ламин не должен провести и минуты против «Хетафе»! Они точно его травмируют».

💭 «Нам нужно начать заменять Ламина раньше, нет абсолютно никаких причин, по которым он должен играть все 90 минут, когда у нас уже есть преимущество в 2-3 забитых мяча. Мы видели, как «Вильярреал» атаковал его в конце матча, это было просто ужасно. Он мог получить серьезную травму в моменте, который ничего не решал».

Согласны с мнением болельщиков?

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