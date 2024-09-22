📸 Воспитанник «Барсы» со всей силы въехал Ямалю по ноге – и это при счете 1:5
«Барселона» после поражения от «Монако» отыгралась на «Вильярреале»: в шестом туре Ла Лиге «блауграна» разобрала соперника со счетом 5:1.
Под занавес первого тайма каталонцы остались без Тер Стегена. Немец получил травму и покинул поле – пока ситуация с голкипером выглядит очень тревожно.
Ханси Флик мог остаться без еще одного игрока основы. В самой концовке встречи, уже при счете 5:1, Ламина Ямаля жестким ударом по ноге повалили на газон.
К счастью, обошлось без повреждения, каталонский вундеркинд смог продолжить матч. А соперник за свое нарушение получил желтую.
Трудно объяснить столь грубую игру в концовке матча, исход которого уже не изменить. К эпизоду появится больше вопросов, если учесть, что на Ламине сфолил воспитанник «Барселоны» – 20-летний Ильяс Ахомаш.
Полузащитник находился в системе «блауграны» с 2017 года, через шесть лет он перебрался в «Вильярреал». В прошлом сезоне Ильяс забил экс-команде, тогда он не стал праздновать взятие ворот.
Как думаете, в действиях Ахомаша был умысел?
📸 «Барселона» потеряла Тер Стегена. Похоже, что у первого номера серьезная травма