📸 Воспитанник «Барсы» со всей силы въехал Ямалю по ноге – и это при счете 1:5

«Барселона» после поражения от «Монако» отыгралась на «Вильярреале»: в шестом туре Ла Лиге «блауграна» разобрала соперника со счетом 5:1.

Под занавес первого тайма каталонцы остались без Тер Стегена. Немец получил травму и покинул поле – пока ситуация с голкипером выглядит очень тревожно.

Ханси Флик мог остаться без еще одного игрока основы. В самой концовке встречи, уже при счете 5:1, Ламина Ямаля жестким ударом по ноге повалили на газон.

К счастью, обошлось без повреждения, каталонский вундеркинд смог продолжить матч. А соперник за свое нарушение получил желтую.

Трудно объяснить столь грубую игру в концовке матча, исход которого уже не изменить. К эпизоду появится больше вопросов, если учесть, что на Ламине сфолил воспитанник «Барселоны» – 20-летний Ильяс Ахомаш.

Полузащитник находился в системе «блауграны» с 2017 года, через шесть лет он перебрался в «Вильярреал». В прошлом сезоне Ильяс забил экс-команде, тогда он не стал праздновать взятие ворот.

Как думаете, в действиях Ахомаша был умысел?

📸 «Барселона» потеряла Тер Стегена. Похоже, что у первого номера серьезная травма