«Ямаль тоже черный, но ему все аплодируют». Испанский журналист обратился к Винисиусу

Винисиус вновь оказался в центре громкой истории, связанной с расизмом. Реализовав пенальти в игре с «Сосьедадом», вингер приложил палец к губам : так он ответил фанатам соперника на оскорбительные кричалки.

На пресс-конференции перед встречей со «Штутгартом» в Лиге чемпионов Карвахаль и Анчелотти заступились за Вини. Все же многие устали от поведения бразильца: Винисиус громче всех говорит о проблеме расизма и чаще остальных сталкивается с оскорблениями от фанатов.

Журналист Хосеп Капдевила предположил, что отношения бразильца с болельщиками осложняет не цвет кожи:

«Я одного не понимаю. Ламин Ямаль тоже черный, но покидает поле «Жироны» под аплодисменты. Можешь мне это объяснить, Винисиус?»

Вини на связь с журналистом не вышел, зато своим мнением поделились болельщики:

💭 «Болельщики «Жироны» после своей команды будут поддерживать «Барселону». Объяснять особо нечего. Не говоря уже о том, что Винисиус – провокатор...».

💭 «Один играет за «Мадрид», а другой – нет. Вот и все объяснение».

💭 «Дело не в том, что Винисиус черный, он просто омерзителен. Он CR7, замаскированный под Ганди. Думаю, в «Мадриде» его выходки тоже всех раздражают, но никто не станет говорить об этом публично».

💭 «Один играет за сборную Испании, а другой бразилец. Кого испанские болельщики будут поддерживать?»

💭 «Это две совершенно разные личности, к тому же, Ямаль – герой в Испании. Разница между Вини и, скажем, Серхио Рамосом или Гари Невиллом заключается в том, что Вини подвергается расовым оскорблениям за то, что он задира. Другие слышат оскорбления за то, какими людьми они являются».

💭 «Винисиус – неприятный тип. Болельщики оскорбляют его за то, как он себя ведет. А ему удобно назвать всех расистами и продолжить провоцировать».

А что об этом думаете вы?

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