📸 В соцсетях разнесли форму «Ман Сити» от Oasis. Майку сравнивают с кошачьей мочой и грязной подушкой

«Манчестер Сити» начал свой путь в Лиге чемпионов с ничьей против «Интера»: соперники так и не смогли забить.

«Горожане» вышли на игру в футболках, отсылающих к дебютному альбомы группы Oasis. Над дизайном комплекта работал лично Ноэль Галлахер. Футболка побила рекорды клубных продаж , вот только на поле форма выглядела далеко не так привлекательно, как на рекламных фотографиях.

На рекламных фото и видео футболка не выглядела настолько желтой.

В соцсетях шутят над экипировкой «горожан» :

💭 «Новая форма «Ман Сити».

💭 «Они надели камуфляж, чтобы скрыть свое грязное бельишко (115 нарушений)».

💭 «Выглядит, как кошачья моча, если честно. Будто кот ночью испортил белоснежную футболку».

💭 «Умно, верно?»

💭 «На фотографиях форма выглядела отлично, а на поле в матче отвратительно. Это худшая форма топ-клубов за последнее время»

У футболистов «Сити» тоже есть претензии к комплекту. Мануэль Аканджи признался, что из-за цвета экипировки спутал лайнсмена с Бернарду Силвой и отдал передачу судье, а не одноклубнику.

А как вам новая форма «горожан»? Поменялись впечатления после матча?

📸🎥 «Сити» шикарно презентовал форму в коллабе с Oasis! Пеп с игроками воссоздали обложку дебютного альбома группы