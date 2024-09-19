📸 В соцсетях разнесли форму «Ман Сити» от Oasis. Майку сравнивают с кошачьей мочой и грязной подушкой
«Манчестер Сити» начал свой путь в Лиге чемпионов с ничьей против «Интера»: соперники так и не смогли забить.
«Горожане» вышли на игру в футболках, отсылающих к дебютному альбомы группы Oasis. Над дизайном комплекта работал лично Ноэль Галлахер. Футболка побила рекорды клубных продаж, вот только на поле форма выглядела далеко не так привлекательно, как на рекламных фотографиях.
На рекламных фото и видео футболка не выглядела настолько желтой.
В соцсетях шутят над экипировкой «горожан»:
💭 «Новая форма «Ман Сити».
💭 «Они надели камуфляж, чтобы скрыть свое грязное бельишко (115 нарушений)».
💭 «Выглядит, как кошачья моча, если честно. Будто кот ночью испортил белоснежную футболку».
💭 «Умно, верно?»
💭 «На фотографиях форма выглядела отлично, а на поле в матче отвратительно. Это худшая форма топ-клубов за последнее время»
У футболистов «Сити» тоже есть претензии к комплекту. Мануэль Аканджи признался, что из-за цвета экипировки спутал лайнсмена с Бернарду Силвой и отдал передачу судье, а не одноклубнику.
А как вам новая форма «горожан»? Поменялись впечатления после матча?
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