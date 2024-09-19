Аканджи объяснил, зачем отдал пас лайнсмену в одном из эпизодов против «Интера». Все логично

«Манчестер Сити» выпустил коллекцию в честь 30-летия дебютного альбома Oasis. Над дизайном работал лично Ноэль Галлахер. Новая футболка в первый день после запуска побила рекорд по продажам.

Вчера команда Пепа Гвардиолы вышла на поле в обновках в матче Лиги чемпионов с «Интером». Во время игры произошел забавный инцидент - Мануэль Аканджи отдал пас лайнсмену. После финального свистка футболист объяснил, зачем это сделал.

«Мне очень нравится новая форма, я уже видел ее, когда мы делали съемку для Puma. Во время матча я немного запутался, мне показалось, что рефери - это Бернарду Силва, поэтому я сделал на него передачу. Но так или иначе, мне очень нравится новая форма, жду наших следующих матчей в ней», - поделился Мануэль.

В разгар матча футболист просто запутался в оттенках желтого - с кем ни бывает.