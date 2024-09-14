Футболка «Сити» от Oasis бьет клубные рекорды по продажам. Лишь после требла «горожане» заработали больше

«Манчестер Сити» выпустил коллекцию в честь 30-летия дебютного альбома Oasis. Над дизайном работал лично Ноэль Галлахер.

Изюминка коллекции – игровая форма «горожан», которую подопечные Гвардиолы будут надевать на еврокубковые матчи.

Футболка «Сити» от Галлахера побила клубный рекорд по продажам в первый день после запуска, передает портал FourFourTwo.

В день презентации футболки от Oasis также был зафиксирован самый высокий общий доход от продажи товаров «горожан» за один день: показатель сопоставим лишь с выручкой от майки, выпущенной в память о завоевании требла в 2023 году.

Продажи четвертого комплекта формы «Ман Сити» составили 71% от общей выручки в день презентации коллекции Галлахера. Вторым самым популярным товаром коллекции стал бомбер, в котором Гвардиола был на фотографиях для рекламной кампании.

Взяли бы себе футболку «Сити» от Oasis?

📸🎥 «Сити» шикарно презентовал форму в коллабе с Oasis! Пеп с игроками воссоздали обложку дебютного альбома группы