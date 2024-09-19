Как выглядит топ самых крупных побед в истории ЛЧ? 9:2 от «Баварии» на третьем месте, в списке есть «Спартак»

«Бавария» начала новый сезон Лиги чемпионов с разгромной победы над «Динамо» Загреб – 9:2. Мюнхенцы установили рекорд турнира: еще никому не удавалось забить девять голов в одном матче главного клубного турнира Европы.

В истории Лиги чемпионов были победы с большей разницей голов. «Ливерпуль» и «Мадрид» в разные годы обыгрывали соперников со счетом 8:0. Чаще всего команды побеждали с разницей забитых и пропущенных мячей +7.

В топ-10 самых крупных побед в ЛЧ вошли сразу три матча «Баварии», в том числе недавний разгром загребского «Динамо». Из списка выделяется «Шахтер»: украинский клуб записал на свой счет поражение со счетом 0:7 и победу с теми же 7:0 на табло.

Вот так выглядит топ-10 самых крупных побед в истории Лиги чемпионов

Побед со счетом 7:0 в главном клубном турнире Европы было немало. Если продолжить список, в топе можно найти и представителей российского футбола. В декабре 2017 года московский «Спартак» на «Энфилде» пропустил от «Ливерпуля» семь безответных мячей.

В восьмом туре обновленного группового этапа ЛЧ в гости к «Баварии» приедет «Слован». На старте турнира клуб из Братиславы уступил «Селтику» со счетом 1:5. Кто знает, может, мюнхенцы смогут улучшить свой результат с матча против «Динамо» и возглавить топ самых крупных побед в ЛЧ.

Какие матчи из топа запомнились вам?

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