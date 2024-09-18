В студии CBS Sports смоделировали окончательную таблицу ЛЧ. Результаты получились очень неожиданными 🤯

Трудно в это поверить, но иногда в студии CBS Sports занимаются довольно серьезными вещами. К примеру, перед началом первых матчей обновленного формата Лиги чемпионов Майка Ричардс, Тьерри Анри и Джейми Каррагер в очередной раз объяснили всем, как он работает.

Мы-то уже знаем, что теперь нет никакого группового этапа, а все команды − это одна большая таблица на 36 участников. Формат ответных матчей ушел в историю, как и количество игр − теперь не шесть, а восемь.

Любопытно было наблюдать за тем, как великолепное трио смоделировало все восемь туров. В конце на экран вывели итоговую таблицу и она точно выглядит довольно сумасшедшей.

Вот что получилось. Как мы знаем, в 1/8 финала напрямую выходят лишь восемь клубов. И эта восьмерка по версии CBS Sports выглядит следующим образом: «Барселона» (22 очка), «Бавария» (21 очко), «Мадрид» (21 очко), «Ювентус» (20 очков), «Манчестер Сити» (19 очков), «Арсенал» (19 очков), «Дортмунд» (17 очков») и «Ливерпуль» (17 очков). Причем «мерсисайдцы» опередят «Милан» по дополнительным показателям − у них равенство очков и разницы голов.

В плей-офф за право оказаться в 1/8 финала, которое состоит из двух матчей, попадут «Милан», «ПСЖ» , «Байер», «ПСВ», «Лейпциг», «Атлетико», «Интер», «Аталанта», «Штутгарт», «Монако», «Динамо Загреб», «Лилль», «Штурм», «Спортинг», «Астон Вилла» и «Селтик».

Команды, занявшие места с 24 по 36, не опускаются в Лигу Европы, а едут домой. Это «Зальцбург», «Спарта», «Шахтер», «Бенфика», «Янг Бойз», «Болонья», «Фейеноорд», «Црвена Звезда», «Жирона», «Брест», «Брюгге» и «Слован».

Скриншота достаточно, но вот как все выглядело на видео в студии:

А вы согласны с такой финальной расстановкой лиговой фазы Лиги чемпионов? Пишите в комментариях.