🎥 Кейт Абдо – большая фанатка «Ман Юнайтед». Бекхэм подготовил для ведущей особый подарок

У Дэвида Бекхэма появится собственное шоу на CBS. О запуске передачи англичанин сообщил в компании главных звезд телеканала – Абдо, Анри, Каррагера и Ричардса.

Бекс пришел в студию не с пустыми руками: он вручил каждому по банке меда. Кейт ждал еще один сюрприз. Девушка родилась в Манчестере и никогда не скрывала свою любовь к «красным дьяволам».

Перед самым стартом нового сезона Лиги чемпионов Кейт вышла замуж за боксера Малика Скотта. В честь торжества Дэвид подарил Абдо футболку, в которой «МЮ» играл в финале Лиги чемпионов в 1999 году. Бекхэм подписал майку: «Кейт и Малик, поздравляю».

Девушка была в восторге!

Хотели бы себе такой подарочек от Бекса?

🎥 Дэвид Бекхэм мощно залетел в эфир CBS! Разыграл студию и совершенно очаровал Майку Ричардса

📸🎥 Кейт Абдо вышла замуж и разбила сердце Анри. Фанатская теория о том, что Тьерри влюблен в соведущую

🎥 Чья стрижка дороже – Трента или Майки Ричардса? Парни выяснили в эфире CBS