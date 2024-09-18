🎥 Кейт Абдо – большая фанатка «Ман Юнайтед». Бекхэм подготовил для ведущей особый подарок
У Дэвида Бекхэма появится собственное шоу на CBS. О запуске передачи англичанин сообщил в компании главных звезд телеканала – Абдо, Анри, Каррагера и Ричардса.
Бекс пришел в студию не с пустыми руками: он вручил каждому по банке меда. Кейт ждал еще один сюрприз. Девушка родилась в Манчестере и никогда не скрывала свою любовь к «красным дьяволам».
Перед самым стартом нового сезона Лиги чемпионов Кейт вышла замуж за боксера Малика Скотта. В честь торжества Дэвид подарил Абдо футболку, в которой «МЮ» играл в финале Лиги чемпионов в 1999 году. Бекхэм подписал майку: «Кейт и Малик, поздравляю».
Девушка была в восторге!
Хотели бы себе такой подарочек от Бекса?
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