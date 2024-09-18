🎥 Дэвид Бекхэм мощно залетел в эфир CBS! Разыграл студию и совершенно очаровал Майку Ричардса

Больше новых эфиров CBS может радовать только возвращение Лиги чемпионов. К неповторимому квартету Кейт Абдо, Тьерри Анри, Джейми Каррагера и Майки Ричардса присоединился Дэвид Бекхэм.

Англичанин сперва решил разыграть ведущих. На экран в студии вывели изображение Бекса – будто он вышел на связь по видео, но с техникой возникли проблемы. Пока ведущие пытались докричаться до Дэвида на экране, настоящий Бекхэм подкрался к ним со спины.

Джейми и Майка закричали от восторга. Даже Кейт – большая поклонница «Ман Юнайтед» – вела себя сдержаннее!

«О боги! Мой герой! Что за парень! Ты все еще чудно пахнешь», – прокричал Ричардс, сжимая гостя в объятиях.

А вот, как все выглядело для Дэвида.

Майка совершенно забыл, что когда-то представлял другую сторону Манчестера. Он был очарован Бексом: «Я в восторге, я потрясен! Он отлично пахнет, он отлично выглядит, посмотрите на этот стиль. Как костюмчик сидит, ох, боже мой! Ну что за парень!»

Дэвид не смог подобрать слов, а Майка не отступал: ведущий закинул руку гостю на плечо и попросил Кейт отправить студию на рекламу.

Бекс заглянул в студию не ради встречи с Майкой. У англичанина появится собственное шоу на CBS «Бекхэм и друзья»: в рамках передачи Дэвид и его звездные гости будут смотреть матчи Лиги чемпионов.

Как вам Бекс в роли ведущего?

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