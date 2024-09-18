🎥 Рюдигер весело влетел на интервью к Эндрику! Тони сказал лишь одно слово

Для «Мадрида» встреча со «Штутгартом» в первом туре обновленной ЛЧ получилась сложной. Вице-чемпион Германии оказывал подопечным Анчелотти серьезное сопротивление.

Мбаппе открыл счет лишь во втором тайме, на гол Килиана ответил Ундав. На 83-й минуте Рюдигер вывел «сливочных» вперед, а уже в добавленное время Эндрик после классной передачи Карвахаля забил, ставя точку в противостоянии.

После игры бразилец делился с прессой эмоциями: «Я так рад этому голу. Вот, что я хочу делать по жизни. Я счастлив быть здесь!»

Интервью Эндрика прервал Рюдигер: «Бобби!»

Тони отказывается называть Эндрика по имени: «Думаю, что Эндрик, не Эндрик, Бобби! У него есть характер. Слава богу, мяч попал в сетку, ведь в противном случае у него были бы проблемы!»

Как вам игра Бобби против «Штутгарта»?

Не сработало: Рюдигер рухнул в штрафной «Штутгарта» и скорчился от боли, но VAR все расставил по местам