Не сработало: Рюдигер рухнул в штрафной «Штутгарта» и скорчился от боли, но VAR все расставил по местам

«Реал Мадрид» принимает «Штутгарт» на своем поле в обновленном формате Лиги чемпионов. Счет после первого тайма так и не был открыт, хотя команда Карло Анчелотти всеми правдами и неправдами пыталась забить. Скорее, неправдами.

На 34-й минуте игры гости рисковали получить пенальти в свои ворота. Миттельштедт, казалось, неудачно махнул ногой и задел ногу Рюдигера. Арбитр дал свисток и сам пошел смотреть повтор эпизода.

Каким же было удивление турецкого судьи, когда на мониторе он отчётливо увидел, что касание было едва заметным, и на такого крепкого парня, как Рюдигер повлиять никак не могло – так одиннадцатиметровый удар был отменен.

Трюк немца не прошел!