«Он проигнорировал Винисиуса и Мбаппе!» Куртуа удивился голу Эндрика в матче со «Штутгартом»

18-летний Эндрик вчера забил первый мяч за «Реал» в ЛЧ. Он отличился в матче против «Штуттгарта» (3:1).

Эндрик стал самым молодым автором гола «Реала» в ЛЧ, побив рекорд Рауля. Эндрик на 95-й минуте убежал в контратаку с партнерами по команде, но, несмотря на то, что Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе были открыты, он решил пробить с дальней дистанции из-за пределов штрафной – и забил.

Тибо Куртуа после матча спросили про гол бразильца:

«Эндрик - большая личность, он проигнорировал Винисиуса и Мбаппе!» - похвалил бельгиец.

За несколько дней до дебюта в ЛЧ Эндрик женился на модели Габриэли Миранде. Карло Анчелотти прокомментировал оба события:

«У него есть яйца! Это было последнее действие в игре, и он был уверен, что забьет. Эндрик выбрал самое сложное решение, но все прошло удачно. За эти два дня он показал себя храбрым во всех смыслах», – сказал главный тренер «Реала».