Стадион «Брюгге» назван в честь мясника, который возглавил городскую резню

Представляем Яна Брейделя.

Назвать стадион в честь бывшего игрока, тренера или босса – классика. В Брюгге пошли дальше. Две главные местные команды играют на стадионе имени Яна Брейделя, героя средневековой истории Бельгии.

Рассказываем, кто такой этот Брейдель, а также о непримиримых «Брюгге» и «Серкль Брюгге», которые синхронно прошли в еврокубки.

«Серкль Брюгге» – это «снобы», а их соперники – «фермеры». Недавно «Брюгге» продавал болельщикам овощи

В 2015-м бельгийский футбол пережил скандал: после матча против «Кортрейка» полузащитник «Гента» Бенито Раман отпраздновал победу вместе с болельщиками, скандируя «Все фермеры – педики». Клубу пришлось извиняться за поведение игрока и ненадолго вывести его из состава. Кому адресовано послание в Бельгии объяснять не надо. «Фермеры» – давние соперники «Гента». Так называют футболистов и фанатов «Брюгге», самой титулованной команды чемпионата.

В последние годы противостояние между «Брюгге» и «Гентом» усилилось, но исторически более значимым для «фермеров» остается городское дерби. «Серкль Брюгге» в прошлом доминировал в бельгийской лиге, но уже давно ослаб.

У команд почтительный возраст. Футбол в Брюгге появился в конце XIX века. В городе долго сохранялось мощное британское влияние – его истоки иногда связывают с победой англичан над Наполеоном в битве при Ватерлоо в 1815 году. После сражения британские военные осели во Фландрии, где возникла крупная община. В Брюгге появилось несколько английских школ и колледжей, которые посещали в том числе и местные. А дети самых богатых и знатных затем поступали в университеты по ту сторону Ла-Манша. Обратно они возвращались не только со знаниями и дипломами, но и под впечатлениям от ранее неизвестной им игры – футбола.

«Серкль Брюгге» в начале XX века

В Брюгге спорт продвигали местные монастыри. При одном из них существовала Школа святого Франциска Ксаверия, где много внимания уделяли физическому воспитанию. В 1899-м ученики основали клуб «Серкль Брюгге» (буквально – «Кружок Брюгге»). Спортивное общество вскоре сконцентрировалось на футболе, а еще получило поддержку у губернатора Западной Фландрии – графа Шарля д’Урселя. Благодаря вращению в аристократических кругах «Серкль Брюгге» прозвали «снобами» – явный намек на благородное происхождение команды.

«Брюгге» появился еще в 1891-м, и его корни – рабоче-крестьянские, поэтому футболистов и болельщиков называют «фермерами». В клубе гордятся прозвищем и не забывают про него. Осенью 2022-го, когда из-за засухи возникли проблемы с урожаем, «Брюгге» устроил акцию «Фермеры для фермеров». Болельщикам предложили поддержать бельгийских производителей овощей: на сайте и в фан-шопе появился раздел с сезонными продуктами. Купить предлагали сразу целую коробку (выбрать содержимое не разрешалось, но судя по роликам и фото, туда клали много всего – от петрушки до тыквы). Цена – 15 евро.

Клубы играют на одном стадионе. Его трибуны окрашены в пять цветов, чтобы никого не обидеть

«Серкль Брюгге» и «Брюгге» полвека делят общий стадион. И все это время мечтают поскорее переехать. До Второй мировой успешнее был «Серкль Брюгге», который выиграл чемпионат в 1911-м, 1927-м и 1930-м. К концу 1940-х оба клуба не вылезали из долгов и отправились в низшие лиги. Впрочем, «Брюгге» хотя бы не обвинили в коррупции. В 1966-м разразилось «Дело Вальтера Богертса», так звали защитника «Льерса», который заявил, что один из руководителей «Серкль Брюгге» Поль Ланцогт предложил ему деньги за сдачу матча. Команда и так в очередной раз вылетала во второй дивизион, но после слов Богертса (других доказательств не было) ее отправили сразу в третий. Ланцогт позже подал в суд и выиграл дело, но возвращать «Серкль Брюгге» назад не стали. Совершенно необоснованный вылет осложнил и без того напряженные отношения между «снобами» и «фермерами» – несколько лидеров «Серкля» перешли в «Брюгге».

Макет стадиона

И все же в 1970-е клубам пришлось объединиться. Мэр города Мишель Ван Маеле был фанатом «Брюгге» и в 1972-м даже возглавил его. Он задумал построить для команды новый стадион, но денег у клуба не было. Тогда Ван Маеле предложил компромисс: арену возведет город, и она станет общей для «Брюгге» и «Серкль Брюгге». Заодно мэрия выкупила у «снобов» их прежний стадион, что покрыло долги, а с Мишеля сняли все потенциальные претензии в коррупции и админресурсе.

30-тысячную арену открыли в 1975-м, и с тех пор ее арендаторы надеются поскорее съехать. До конкретики дошло только в нулевых, когда «Брюгге» разработал проект нового стадиона, но дальше – затык. Мешают то экологи, то пандемия, то недовольные жители. И, кажется, разойтись у клубов в ближайшее время не выйдет. В планах возвести трибуны рядом с нынешней ареной, которую снесут сразу после открытия новой. «Серкль» задумывался о строительстве 15-тысячного стадиона в другом районе города, но пока ничего не сдвинулось.

Вероятно, клубы и дальше будут соседствовать – переедут на новую арену. Ее владельцем станет «Брюгге», а «Серкль» – арендатором.

Пока же команды играют на старом стадионе. Одна из его фишек (помимо чудовищного состояния и жуткой антисанитарии) – разноцветные трибуны. Чтобы никого не обидеть, сидения раскрашены в пять цветов. Голубой оттенок «Брюгге» – за одними воротами, а зеленая палитра соперника – за противоположными. Центральные сектора – в нейтральных цветах: оранжевый, серый и черный.

Арена в Брюгге названа в честь мясника Яна Брейделя. В XIV веке он возглавил в городе резню

Когда в 1975-м открывали стадион, его назвали Олимпийским, но сегодня арена носит имя Яна Брейделя – национального героя.

В конце XIII века Фландрия была под властью Франции, но страдала от высоких налогов. Местный граф заручился поддержкой Англии, и в 1297-м разразилась война. Через три года стороны подписали перемирие, но продлилось оно недолго – в 1302-м началось Фламандское восстание, центром которого стал Брюгге.

В город прибыли французские сборщики налогов. Среди жителей быстро разошлись слухи, что тех, кто не заплатит, ждет казнь. Так начался бунт, переросший в погромы. События выпали на пасху, поэтому вошли в историю как Брюггская заутреня. Восстание возглавляли ткач Петер Конник и мясник Ян Брейдель. Причем профессия Яна идеально вписывалась в происходящее в городе: вооруженная толпа громила все, что напоминало о французском господстве. Чужаков определяли просто: нужно было произнести на нидерландском schild en vriend – «щит и друг». Словосочетание французам обычно не поддавалось, поэтому сойти за местных было сложно. Так буквально за несколько часов в Брюгге убили по меньшей мере 4000 человек.

Французский король отправил во Фландрию 2500 рыцарей. Восставшие могли рассчитывать лишь на пехоту. Сражение при Куртре (современный Кортрейк) тоже получило поэтическое название – Битва золотых шпор. Тяжелые французские рыцари оказались бессильны против вооруженного алебардами ополчения. Фламандцы с минимальными потерями разгромили врага, а позже собрали с поля битвы 700 пар шпор, оставшихся от всадников.

Яну Брейделю тоже приписывают участие в сражении при Куртре. Но сегодня у историков есть сомнения, существовал ли этот человек на самом деле. Его упоминания встречается в письменных источниках через много лет после окончания Фландрской войны. Еще раз о нем вспомнили уже в XIX веке на волне роста фламандского национализма. В 1887-м на главной площади Брюгге поставили памятник Коннику и Брейделю. А спустя сто лет в честь мясника переименовали стадион, где играют две главные местные команды – «Брюгге» и «Серкль Брюгге».

Бонус: 100 лет назад за «Серкль Брюгге» играл россиянин. Он должен был ехать на Олимпиаду-1912, но внезапно умер

У «Серкль Брюгге» российский владелец. В мае 2017-го Дмитрий Рыболовлев купил контрольный пакет «Серкль Брюгге» всего за 3 млн евро. Тогда бизнесмен не скрывал, что бельгийский проект – лишь фарм-клуб «Монако». Правда, с тех пор многое изменилось: команда поднялась в высшую лигу, а в прошлом сезоне пробилась в Европу.

Рыболовлев – не первый россиянин в истории «Серкль Брюгге». Больше ста лет назад за нее выступал Ваграм Кеворкян, родившийся в 1887-м в Эривани (так тогда назывался Ереван) подданный Российской империи. У него совершенно нетипичная судьба для футболистов тех лет. Семья была при деньгах, и 10-летнего Ваграма отправили учиться в Бостон. Однажды на каникулах он побывал в Англии, где познакомился с футболом. Вероятно, новое увлечение не понравилось его родителям, которые в воспитательных целях перевезли его в Бельгию. Но там Кеворкяну было даже лучше: в 1903-м армянина взяли в «Серкль Брюгге». Юркий нападающий (рост не превышал 160 см) провел за клуб два сезона и выступал в сильнейшей лиге страны.

Кеворкян в нижнем ряду в центре

В 1905-м его новой командой стал «Беерсхот» из Антверпена. А спустя три года форварда пригласили в сборную Бельгии. Он еще оставался российским поданным, но в те годы на паспорт почти не обращали внимания. В октябре 1908-го Ваграм вышел в товарищеским матче против Швеции и забил. Он надеялся сыграть и за сборную России, которая в 1912-м ждала дебюта на Олимпиаде в Стокгольме, но не вышло: за год до Игр Кеворкяну неудачно удалили аппендицит. Из-за осложнений он умер в 23 года.

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Фото: Gettyimages /Lukas Schulze / Stringer, David Rogers / Staff; x.com/ClubBrugge ; en.wikipedia.org