«Ливерпуль» Слота впервые проиграл – причем «Ноттингему». Но сенсация ожидаемая

Провал после яркого старта.

Сенсация в АПЛ: «Ливерпуль» проиграл «Ноттингему» (0:1). Первое поражение Арне Слота – сразу на «Энфилде», еще и в матче с непримечательным, как казалось на первый взгляд, соперником.

Слот недоволен атакой, но с обороной порядок. «Ливерпуль» не проигрывал «Ноттингему» дома 55 лет

«Ливерпуль» пропустил на 72-й минуте: Энтони Эланга изящно перевел мяч на фланг, Каллум Хадсон-Одои принял, сместился в центр и зарядил в дальний из-за штрафной. Бильярдный отскок от штанги – и 1:0 в пользу «Ноттингема».

Самое удивительное, что «Ливерпуль» так и не создал толковых моментов, чтобы забить или отыграться . За весь матч набрали 0,87 xG против 0,6 у соперника – не такая большая разница. Только один явный голевой за игру (по Sofascore) – катастрофа для «Ливерпуля». Команда Арне Слота доминировала по владению (70% на 30), но конкретики не хватало.

В первом тайме «Ливепуль» был поярче: Луис Диас попал в штангу, Диогу Жота опасно бил с угла вратарской, Мо Салах иногда врывался в штрафную. Вратарь «Ноттингема» Матц Зельс еще едва не привез: неожиданно пробросил мяч себе между ног, но вовремя спохватился и все-таки зафиксировал.

Команда Арне Слота шла без пропущенных за три тура при 16 явных голевых шансах, так взяли уверенные победы над «Ипсвичем» (2:0), «Брентфордом» (2:0) и «Ман Юнайтед» (3:0). «Форест», кстати, был лучшим в АПЛ по ударам (53) – с «Ливерпулем» хватило пяти.

«Ливерпуль» впервые с 1969-го проиграл «Ноттингему» дома . Это уже второе поражение на «Энфилде» в 2024-м (было 0:1 с «Кристал Пэлас») – за два прошлых года случилось только одно.

Арне Слот недоволен атакой: «Больше всего меня расстраивает результат, ход игры тоже не может радовать. Матч проходил в режиме «старт-стоп», и нам почти не удавалось создавать моменты. Винить можно только себя, мы должны играть лучше. Слишком часто мы теряли мяч у штрафной, действовали недостаточно хорошо. Принятие решений и их реализация были недостаточно хороши. Защищались мы хорошо, но вышли два быстрых футболиста (Эланга и Хадсон-Одои появились во втором тайме – Спортс’’) и осложнили нам жизнь».

Проблемы «Ливерпуля» именно сейчас – ожидаемо. Почему?

«Ноттингем» сразу казался серьезной проверкой для Слота. Команда Нуну перед туром была третьей по допущенному xG (после доминировавших «Сити» и «Ливерпуля»), дома два раза сыграла вничью, а победа у нее – над владеющим мячом «Саутгемптоном».

Нуну нашел рецепт против «Ливерпуля» : в первых турах Слот выманивал соперника в прессинг, чтобы атаковать освободившееся пространство. Но «Форест» не поддался, всегда держал за линией мяча минимум девять человек. Никто не выдергивался, зон не возникало.

Надежда на индивидуальное мастерство, так нужное в подобных сценариях, у «Ливерпуля» не сработала, хотя лучший момент Луис Диас создал, когда как раз классно разобрался в эпизоде сам. Стандарты не помогли, дальние удары тоже. Слот попытался раскрыть игру, а Нуну только этого и ждал – вышедшие Эланга и Хадсон-Одои разорвали в быстрых атаках.

В такое положение «Ливерпуль» Слота еще никто не ставил. Даже на предсезонке почти все соперники с радостью ввязывались в игру «запрессингуй «Ливерпуль» – и в ней проигрывали.

Первую проверку неудобным соперником Слот не прошел . При Юргене Клоппе (а сравнения неизбежны) тоже случались подобные поражения – и он стал готовить команду к сценарию, когда надо отыгрываться и переходить на навал. Похоже, Арне тоже предстоит создать такой план B.

От того, справится ли Слот, во многом зависит его будущее в «Ливерпуле».

«Ливерпуль» пока в топе. Только «Сити» идет без потерь

«Ливерпуль» остался на втором месте. «Ньюкасл» и «Арсенал» могут обойти, но лидер по итогам четвертого тура уже точно «Сити» – 12 очков из 12. В субботу убрали «Брентфорд» (2:1), Эрлинг Холанд сделал очередной дубль. «Форест» взлетел аж на четвертое место – пока ни одного поражения.

Родри, кстати, недавно высказывался о чемпионской гонке – и очень хвалил команду Слота: «Я вижу, что «Ливерпуль» очень силен, хотя и не был уверен, как они отреагируют на уход Юргена Клоппа. Но отреагировали так, как будто ничего и не произошло, поэтому они всегда представляют угрозу».

И сразу такой провал.

Как разозлить «Сити»: рецепт «Брентфорда» с голом на 22-й секунде. Холанд дал дубль в ответ

Фото: Gettyimages /Carl Recine